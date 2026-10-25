ארבעה מראשי מערכת הביטחון לשעבר, ובכירים נוספים לשעבר בצה"ל ובמל"ל, פנו היום (ראשון) במכתב לראש הממשלה בדרישה להכריז על "פורעי הגבעות", כלשונם, כארגון טרור. המכתב נשלח מטעם תנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל" ובין החותמים עליו: ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה (בוגי) יעלון, ראש השב"כ לשעבר עמי אילון, והמפכ"ל לשעבר משה קראדי.

בתנועה אומרים כי ממשלת ישראל חייבת לקבל החלטה מיידית ולהכריז על "נוער ואנשי הגבעות" כארגון טרור, ולפעול גם נגד המסייעים לו, לרבות מקרב אנשי החוות, בהתאם לחוק. במכתב כותבים כי בשנים האחרונות, "ובמיוחד משנת 2023 ואילך", חלה הסלמה מתמשכת במעשי האלימות, ההתנכלות והטרור המיוחסים להם.

גלריה מתריעים בפני נתניהו. יעלון, פרדו, אילון וקראדי ( צילום: מוטי קמחי, אלכס קולומויסקי, משי בן עמי, איליה מלניקוב )





"פעילות זו מאיימת על הסדר הציבורי ועל ביטחונה של האוכלוסייה האזרחית, ומסכנת גם אזרחים ישראלים וזרים המגיעים לשטח כדי לסייע ולהגן על התושבים", כתבו. לדבריהם, "מדינת ישראל אינה מצליחה לבלום את הטרור היהודי ביהודה ושומרון. צה"ל, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי אינם נותנים, מענה יעיל והולם למעשי הטרור. במקרים רבים מתוארת אוזלת יד של גורמי הביטחון, ולעיתים אף מעורבות של חיילים ואנשים חמושים במעשי האלימות עצמם. לכך מצטרפים, גיבוי פוליטי מצד שרים מרכזיים בממשלה, עצימת עין ולעיתים עידוד מצד גורמים בכירים, וכן מימון ממשלתי ישיר ועקיף".

עוד חתמו על המכתב סגן הרמטכ"ל לשעבר מתן וילנאי, שמשמש גם כיו"ר תנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל"; האלוף במיל' גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד המרכז ומנכ"ל התנועה, וכן אלוף-משנה במיל' איתמר יער המשנה לראש המל"ל והאלוף במיל' יעקב "מנדי" אור, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים ובכירים נוספים. במכתב ציינו כי "מעשי הטרור וההתנכלות כוללים איומים ותקיפות, שימוש באלות ובאבנים, איומים בנשק וירי, גירוש תושבים מבתיהם, גניבת רכוש וזיתים, הצתת מכוניות, חסימת דרכי גישה, מניעת חשמל ומים, פגיעה בבעלי חיים ופגיעה במסגדים".

לטענתם, המעשים נועדו להטיל פחד על האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, לדחוק אותה מאדמותיה וממקורות פרנסתה, להביא לגירושה ולהשתלט על הקרקע. "המשך התופעה פוגע לא רק באוכלוסייה הפלסטינית ובאזרחים המנסים להגן עליה. הוא מסכן גם את מדינת ישראל ואת אזרחיה, לרבות בתוך הקו הירוק, ופוגע במעמדה ובלגיטימציה הבינלאומית שלה. אוזלת היד והיעדר האכיפה עלולים לאפשר את המשך מעשי הטרור ואת החרפת מעגלי האלימות", כתבו.

הדרישה מרה"מ, רגע לפני הבחירות. "הכרז על 'פורעי הגבעות' ארגון טרור" ( צילום: ilia YEFIMOVICH / AFP, צילום: מאבק על כל דונם )

את המכתב מסכמים הבכירים לשעבר במספר דרישות מממשלת ישראל - רגע לפני הבחירות - וטענים כי עליה לפעול ללא דיחוי בהתאם לסמכויותיה ולחובותיה: בראש ובראשונה הכרזה על "נוער ואנשי הגבעות" כארגון טרור. בנוסף, דורשים הבכירים לפעול נגד חברי הארגון והמסייעים לו, לרבות מקרב אנשי החוות; והפסקת המימון והעמדת המשאבים המסייעים לפעילותו, בהתאם לדין.

"המשך ההימנעות מפעולה נחושה נגד מעשי הטרור מסכן את ביטחון התושבים, את שלטון החוק ואת האינטרסים הלאומיים של ישראל. על ראש הממשלה, שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון למלא את חובתם ולפעול להפסקת המעשים ללא דיחוי", כתבו.

בסיום המכתב מצורפים נתונים וגרפים שנערכו על ידי ד"ר עידן ירון, שמתמחה בחקר תרבות ובחקר ימין רדיקלי וקיצוני בישראל. לדבריהם, "הנתונים מצביעים על עלייה מתמשכת באירועי האלימות והטרור נגד פלסטינים ובדואים בשנים 2022 עד 2026, שהגרף החשוב הוא מספר האירועים בין השנים הללו, כאשר קיימת עלייה משנה לשנה: מ-852 אירועים ב-2022 ועד ל-2,058 אירועים בשנת 2026 שעדיין לא הסתיימה".

בנוסף צירפו טבלה שמראה את עלייה בהצתות לצורך גירוש קהילות שמראה על עלייה מתמשכת. מבחינת מעצרים וכתבי האישום נראה כי יש עלייה, כאשר בשנת 2025 (במהלך כל השנה) נעצרו 103 מעורבים, מתוכם 11 נעצרו עד תום הליכים, והוגשו 65 כתבי אישום. ולעומת זאת ב-2026 נעצרו 214 מעורבים, מתוכם 20 נעצרו עד תום הליכים, והוגשו 71 כתבי אישום.

"אך כל זה אינו מספיק", הם מדגישים, "כאשר ישנה עלייה כל כך גדולה באירועים נדרשת גם כמות מעצרים גדולה מהמספרים הקיימים. אירועים אלו יוצרים נזק אדיר למדינת ישראל בהרבה תחומים ונדרשת עבודה יותר מאומצת בכדי לטפל באירועי הפשיעה הלאומנית".