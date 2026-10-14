משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצרי הפסטלים של "הסיגרים של בלפור" ומוצרי הקובה של "הקובה של אילנית", מכלל גדלי האריזות המשווקים ומכלל תאריכי התפוגה. במהלך פעילות פיקוח שגרתית שביצעו מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות, וכן בעקבות תלונת אזרח שהתקבלה במשרד, נמצא כי היצרנים אינם מוכרים למשרד וכי מקור המוצרים אינו ידוע. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים ולהקפיד לרכוש מוצרי מזון ממקורות מוכרים וממשווקים מורשים בלבד. פרטי המוצרים: שם המותג "הסיגרים של בלפור", שמות המוצרים: פסטל תפו״א, פסטל פיקנטי, פסטל חריף; שם המותג: "הקובה של אילנית", שמות המוצרים: קובה בשר לבישול, קובה בשר לטיגון. גדלי האריזות: כלל הגדלים המשווקים, תאריכי תפוגה: כלל תאריכי התפוגה.