יוסף חדאד, מספר 2 במפלגת "עמך ישראל", הגיע הבוקר (ראשון) לבית משפט השלום, שם מתנהל משפטו בו הוא נאשם בפזיזות ורשלנות בנשק. הדיון התקיים לאחר שחדאד ביקש כמה פעמים לדחות את הגעתו, כאשר בקשת הדחייה האחרונה הגיעה בשיא קמפיין הבחירות.
כאמור, על פי כתב אישום שהוגש נגד חדאד באוגוסט 2025, איברהים שורפי, בן 23, עקף בקטנוע את מכוניתו של חדאד בחודש יולי באותה שנה. חדאד צפר, שורפי עצר לפני המכונית, והשניים התווכחו בקול רם על אופן נהיגתם. בהמשך חזר שורפי עם הקטנוע ועצר לצד חלון המכונית. לפי האישום, חדאד חשש מפניו, דרך את האקדח שנשא ברישיון והחזיק אותו סמוך לרגליו. לטענת התביעה, בנסיבות האלה לא היה צורך לדרוך את האקדח.
אחרי חילופי קללות, נטען בכתב האישום, שורפי ירק לעבר חדאד דרך החלון והחל לנסוע. אז, לפי התביעה, חדאד אחז באקדח באופן נמהר ורשלני וירה ירייה אחת לעבר הרחוב. לשורפי מיוחסת עבירת תקיפה.
בדיון היום ציינה התביעה כי אינה מעוניינת בגישור. לטענת עו"ד אפרים דמרי, המייצג את חדאד, שני הצדדים עשו סולחה ו"אף אחד לא רוצה שהשני ייענש בגלל חברו". לדבריו, אם חדאד יורשע הוא לא יוכל להיות שגריר מטעם מדינת ישראל. עו"ד רמזי קטילאת אמר מנגד כי אין סולחה.
חדאד כפר בכל ההאשמות. שורפי אישר שרכב על הקטנוע ושבין השניים התפתח ויכוח, אך טען כי היריקה כוונה לחלקו התחתון של הרכב וכי לא הייתה לו כוונה לפגוע בחדאד. לדבריו, היריקה גם לא פגעה בו.