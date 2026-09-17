לאחר טבח 7 באוקטובר הוצעו לתושבים בעוטף עזה ובצפון ש נאלצו להתפנות מבתיהם שתי אפשרויות: להתפנות למגורים במימון המדינה, בעיקר בבתי מלון, או למצוא בעצמם מקום מגורים עד שיוכלו לשוב לביתם ולקבל בתמורה "מענק אכלוס".

כמעט שלוש שנים חלפו מתחילת המלחמה וישנם 1,445 אזרחים שפונו מבתיהם וביקשו לקבל את המענק - אך טרם קיבלו מענה. הם טוענים כי מצאו מקום מגורים בעצמם, אך לפי רישומי המדינה הם שהו בבתי מלון. כתוצאה מכך נשלל מהם המענק, ובחלק מהמקרים אף נוצר להם חוב בביטוח הלאומי. כעת בג"ץ נדרש לסוגיה.

גלריה מפונים מעוטף עזה במלון בתל אביב, יומיים אחרי הטבח. היו כאלה שטוענים שהתפנו עצמאית - ובכל מקרה נרשמו כשוהים במלונות ( צילום: דנה קופל )

ארבעה תושבי שדרות עתרו לבג"ץ באמצעות האגודה לזכויות האזרח נגד שר התיירות חיים כץ, משרד התיירות והביטוח הלאומי, לאחר שערעורים שהגישו על שלילת המענק נותרו ללא הכרעה. בימים האחרונים הוציא בג"ץ צו על תנאי, שבו דרש ממשרד התיירות להסביר מדוע אינו קובע נוהל מסודר לטיפול במקרים שבהם מפונים חולקים על רישומי המלונות וטוענים כי כלל לא שהו בהם.

לפני כשנה פורסם ב-ynet סיפורה של אסנת קקון , תושבת שדרות שפונתה ב-7 באוקטובר מביתה. "נפלה לי בבית רקטה והוא נפגע", היא שיתפה אז. "אמרו לי שמי שמסתדר בכוחות עצמו ומוצא איפה לשהות - המדינה משלמת לו מענק. עשיתי הכול לפי הספר - ובכל זאת אין פיצוי. מרגיש שתפסו טרמפ על הגב של תושבי שדרות".

אלא שקקון ושלושת התושבים הנוספים שפונו מבתיהם גילו כי ברישומי המדינה הופיע ששהו בבתי מלון בתקופת הפינוי. לטענתם, מדובר בדיווחים שגויים: הם לא התגוררו במלונות, אלא התפנו באופן עצמאי. כדי לתמוך בגרסתם הציגו, בין היתר, אישורי מילואים ואישורי מעסיקים שלטענתם מעידים כי שהו במקום אחר בתקופה המדוברת.

תחנת משטרת שדרות השרופה, אחרי 7/10 ( צילום: עמית שאבי )

משרד התיירות טוען כי אין ביכולתו להכריע בין הגרסאות. מצד אחד נמצאים המפונים, שטוענים שלא שהו במלונות; מצד שני נמצאים בתי המלון, שדיווחו כי אותם אנשים כן שהו בהם. המקרה של ארבעת התושבים שעתרו הוא חלק מבעיה רחבה יותר. לפי נתונים שבידי משרד התיירות יש 1,445 אזרחים שפונו מביתם, ביקשו מענק אכלוס ופנייתם טרם נפתרה. ״בחינת נתונים אלה העלתה כי יש 1,445 מפונים שפנו בעניין ופנייתם טרם נפתרה״, כתב המשרד.

העתירה הוגשה בפברואר 2025. האגודה לזכויות האזרח דרשה מהמשרד לקבוע קריטריונים ברורים ושקופים לבדיקת הערעורים ולהכריע בהם. בתגובת המדינה לעתירה טען משרד התיירות כי אין בסמכותו להכריע בערעורים וכי לשם כך נדרשת חקיקה ראשית.

במשרד ציינו גם כי ביקשו לסייע למפונים באמצעות הליכי גישור ופישור מול בתי המלון ומתקני האירוח. אלא שכאמור, בימים האחרונים הורה בג"ץ לשר התיירות ולמשרדו לנמק: "מדוע לא יתקינו ויפרסמו נוהל מפורט לטיפול בעררים שהגישו תושבים מפונים על הקביעה כי התגוררו בבתי מלון על חשבון המדינה בתקופת הפינוי, ומשכך אינם זכאים למענק אכלוס, ויכריעו בהם". המדינה נדרשה להגיש תצהיר תשובה בתוך 60 יום.