אוגדה 210 השלימה תרגיל אוגדתי באזור רמת הגולן ובגבול סוריה, להגברת המוכנות המבצעית ולשימור כשירות הכוחות להתמודדות עם אירועים מתפרצים ומורכבים. בתרגיל השתתפו כלל כוחות האוגדה, לצד כוחות חוברים מגזרות שכנות ומפיקוד העורף, בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות, גופי החירום וההצלה וגורמים נוספים במרחב. הכוחות תרגלו עשרות תרחישים ובהם: חילוץ פצועים בשטח, חבירה לאירועים רבי נפגעים ופינוי רפואי. התרגיל כלל הטמעת לקחי לחימה מכלל הגזרות, ובפרט מלקחי 7 באוקטובר, תוך דגש על הפעלת כוחות כוננות, הפעלת אש, כוחות מיוחדים ודריכות כלל המערכת הצה"לית.