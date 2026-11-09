לארה"ב לשים לזה סוף. כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA), שלפיו ישראל אינה אוכפת את החוק ואף שהוציאה צווים לתפיסת 50 מיליון שקל מהכספים - בפועל נתפסו רק כ-15% מהסכום.

לארה"ב לשים לזה סוף. כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA), שלפיו ישראל אינה אוכפת את החוק ואף שהוציאה צווים לתפיסת 50 מיליון שקל מהכספים - בפועל נתפסו רק כ-15% מהסכום.

הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם יותר מ-20 מיליון שקל בחודש למחבלים הכלואים בישראל, למרות חקיקה ישראלית שנועדה לעצור את התשלומים - ובניגוד

הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם יותר מ-20 מיליון שקל בחודש למחבלים הכלואים בישראל, למרות חקיקה ישראלית שנועדה לעצור את התשלומים - ובניגוד

את המחקר ערך התובע הצבאי לשעבר ביהודה ושומרון, סא"ל (במיל') עו"ד מוריס הירש, שהציג שורה של צעדים שישראל יכולה לנקוט כבר היום: מתפיסת הכספים ועד לפעולה ממוקדת נגד בכירי הרש"פ שאחראים למנגנון.

את המחקר ערך התובע הצבאי לשעבר ביהודה ושומרון, סא"ל (במיל') עו"ד מוריס הירש, שהציג שורה של צעדים שישראל יכולה לנקוט כבר היום: מתפיסת הכספים ועד לפעולה ממוקדת נגד בכירי הרש"פ שאחראים למנגנון.

את המחקר ערך התובע הצבאי לשעבר ביהודה ושומרון, סא"ל (במיל') עו"ד מוריס הירש, שהציג שורה של צעדים שישראל יכולה לנקוט כבר היום: מתפיסת הכספים ועד לפעולה ממוקדת נגד בכירי הרש"פ שאחראים למנגנון.

מאז 2019 הוציאו שרי ביטחון בישראל עשרות צווים לתפיסת כספים שהרשות הפלסטינית ואש"ף העבירו למחבלים ישראליים. שווי הצווים המצטבר מגיע ל-50 מיליון שקל, אך לפי הערכתו של סא"ל (במיל') הירש, חוקר בכיר ב-JCFA, בפועל כאמור נתפסו לא יותר מ-15% מהסכום.

מאז 2019 הוציאו שרי ביטחון בישראל עשרות צווים לתפיסת כספים שהרשות הפלסטינית ואש"ף העבירו למחבלים ישראליים. שווי הצווים המצטבר מגיע ל-50 מיליון שקל, אך לפי הערכתו של סא"ל (במיל') הירש, חוקר בכיר ב-JCFA, בפועל כאמור נתפסו לא יותר מ-15% מהסכום.

מאז 2019 הוציאו שרי ביטחון בישראל עשרות צווים לתפיסת כספים שהרשות הפלסטינית ואש"ף העבירו למחבלים ישראליים. שווי הצווים המצטבר מגיע ל-50 מיליון שקל, אך לפי הערכתו של סא"ל (במיל') הירש, חוקר בכיר ב-JCFA, בפועל כאמור נתפסו לא יותר מ-15% מהסכום.

לפי המחקר, הרשות הפלסטינית ואש"ף ממשיכים להעביר יותר מ-20 מיליון שקל מדי חודש במסגרת המדיניות שזכתה לכינוי הביקורתי "תשלום עבור רצח" (Pay for Slay). גובה התשלומים למחבלים הכלואים בישראל עולה בהתאם למשך מאסרם: מ-1,400 שקל בחודש בשלוש השנים הראשונות, דרך 4,000 שקל לאחר חמש שנות מאסר - ועד 12 אלף שקל בחודש למחבלים שריצו יותר מ-30 שנות מאסר.

בשנת 2020, בעקבות החלת הוראות החוק הישראלי למאבק בטרור ביהודה ושומרון, הוזהרו הבנקים הפלסטיניים מפני אחריות פלילית ואזרחית בגין העברת התשלומים. על פי דיווחים, כ-35 אלף חשבונות של מחבלים ובני משפחותיהם נסגרו בעקבות המהלך - אלא שהרשות הפלסטינית מצאה דרכים חלופיות להמשיך להעביר את הכספים: תחילה באמצעות חלוקת מזומנים בסניפי הדואר, ובהמשך באמצעות כספומטים ייעודיים שאינם מחוברים למערכת הבנקאית הרגילה.

בשנת 2020, בעקבות החלת הוראות החוק הישראלי למאבק בטרור ביהודה ושומרון, הוזהרו הבנקים הפלסטיניים מפני אחריות פלילית ואזרחית בגין העברת התשלומים. על פי דיווחים, כ-35 אלף חשבונות של מחבלים ובני משפחותיהם נסגרו בעקבות המהלך - אלא שהרשות הפלסטינית מצאה דרכים חלופיות להמשיך להעביר את הכספים: תחילה באמצעות חלוקת מזומנים בסניפי הדואר, ובהמשך באמצעות כספומטים ייעודיים שאינם מחוברים למערכת הבנקאית הרגילה.

בשנת 2020, בעקבות החלת הוראות החוק הישראלי למאבק בטרור ביהודה ושומרון, הוזהרו הבנקים הפלסטיניים מפני אחריות פלילית ואזרחית בגין העברת התשלומים. על פי דיווחים, כ-35 אלף חשבונות של מחבלים ובני משפחותיהם נסגרו בעקבות המהלך - אלא שהרשות הפלסטינית מצאה דרכים חלופיות להמשיך להעביר את הכספים: תחילה באמצעות חלוקת מזומנים בסניפי הדואר, ובהמשך באמצעות כספומטים ייעודיים שאינם מחוברים למערכת הבנקאית הרגילה.