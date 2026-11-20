רבש"צ בית אל ירה היום (שישי) לעבר פלסטיני והרג אותו אחרי שהתקרב ליישוב. כך הודיע הערב צה"ל. בהודעה נמסר כי הרבש"צ ירה תחילה לאוויר - ואחר כך לעבר אותו חשוד, שלא היה חמוש.
הפלסטינים דיווחו כי אותו פלסטיני הוא חמזה עבדו, בן 42. משרד הבריאות הפלסטיני מסר כי גופתו מוחזקת בידי ישראל.
בצבא מסרו כי כוחות צה"ל ואנשי הביטחון היישובי קפצו בעקבות דיווח על התקרבות שני חשודים ליישוב. החשוד השני נעצר על ידי כוחות צה"ל והועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון. גם החשוד השני לא היה חמוש.
"האירוע מתוחקר וממצאיו יימסרו לגורמים המוסמכים לקבלת החלטה באשר להמשך בירור האירוע", נמסר מצה"ל.