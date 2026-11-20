רבש"צ בית אל ירה היום (שישי) לעבר פלסטיני והרג אותו אחרי שהתקרב ליישוב. כך הודיע הערב צה"ל. בהודעה נמסר כי הרבש"צ ירה תחילה לאוויר - ואחר כך לעבר אותו חשוד, שלא היה חמוש.