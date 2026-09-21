גיל רצה להציל את בנו שהידרדר לנהר - ונהרג בנפילה לתהום: גיל הלל , בן 44 מקיבוץ יזרעאל, נהרג שלשום (שבת) בטיול משפחתי בסלובניה. מהפרטים, כפי שפרסם אחיו בן בעמוד הפייסבוק שלו, עולה כי הטרגדיה אירעה לאחר שבנו בן השבע נפל למי הנהר מהקניון שבו טיילה המשפחה.

"במהלך טיול רגלי לאורך קניון של אחד הנהרות, הבן הקטן שלו החליק ונפל אל מי הנהר תוך שהוא נפגע בדרך מחבטות הסלעים", כתב האח. "גיל בכוונה להציל את הילד, כנראה איבד אחיזה ונפל אל התהום. הבן נפצע ופונה במסוק אל בית החולים. הוא עם רגל שבורה וחבלות, אבל הוא יהיה בסדר".

גלריה גיל הלל. נהרג בטיול בסלובניה

האח סיפר כי גיל, שגדל במכמורת, סיים לימודי הנדסה חקלאית בטכניון, "ויותר מכל התמסר למשפחה ולילדים. שלושת הילדים היו הדבר הכי חשוב בעיניו והוא השקיע בהם חלק עצום מהאנרגיות שלו, המון מחשבה, זמן וכל הכרוך בכך, ונראה שזה בהחלט השתלם כי שלושתם מוצלחים במיוחד, כל אחד בדרכו. הוא תמיד היה נכון לקפוץ פיזית ולהציל מכל מצוקה. היה זריז וחזק, ללא פחד".

"קשה לי להאמין שלא אשמע שוב את קול ההיגיון השקול והרגוע שלו מהצד השני של הטלפון, שלא אוכל לחבק אותו שוב בעוד מפגש משפחתי, שלא אשמע אותו מספר בגאווה על הילדים, על העבודה, או על פרויקט נוסף בקיבוץ", הוסיף בכאב בעמוד הפייסבוק שלו. "העולם התהפך עליי. עצוב לי מאוד והוא יחסר לי תמיד".

הסלפי האחרון של גיל ורותם, לפני האסון בסלובניה, כפי שפרסמה בעמוד הפייסבוק שלה

רותם, רעייתו של גיל, פרסמה בעמוד הפייסבוק שלה את התמונה האחרונה שלהם ביחד: "אנשים כותבים לי הודעות תנחומים ומציעים לעטוף אותי באהבה. אבל אני רוצה את החיבוק שלך. זה שאני נרגעת בתוכו והנשימה משתנה. אני מחכה שתצא מאיזה מחבוא והסרט הזה ייגמר. אני לא מוכנה עדיין לדבר עליך בזמן עבר. אתה הבית שלי. לאיזה בית אני אמורה לחזור?".