נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אחר הצהריים (יום שלישי) למשפחתה של היימנוט קסאו כי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב בחיפושים אחריה - כשבועיים אחרי שהוריה פנו לראש שב"כ דוד זיני בבקשה להתערב.

נשיא המדינה נפגש עם הוריה של היימנוט קסאו ( צילום: גרגורי באדו )





לפי הודעת נשיא המדינה, "שוחחתי עם ראש השב"כ דוד זיני והוא אישר בפניי ששב"כ נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל לאחרונה. שב"כ מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. אני מודה למשטרת ישראל שעושה מאמץ עצום יחד עם שב"כ ומקווה שנקבל בשורות טובות"

בהודעת לשכתו של הרצוג נמסר כי אביה של היימנוט, טספאי קסאו, אמר בפגישה: "עשינו את כל המאמצים ונפגשנו עם הגורמים הרלוונטיים. אנו דורשים התערבות של שב"כ כמה שיותר מהר. אנחנו חוששים שיש קושי ואפליה בגללי פערי השפה או בגלל צבע העור".

ירוס קסאו, אחותה של היימנוט, אמרה: "לא מגיע לנו לעבור את מה שאנחנו עוברים. היימנוט נעלמה בתקופת מלחמה, ואנחנו יודעים שאם שב"כ ייכנס לתמונה זה יהיה הסוף לסבל שלנו. למשפחה שלי מגיע לשמוח ולחבק אותה שוב. אני בחורה צעירה בת 20 ואני רוצה להתחיל לחיות את החיים. מכיתה י"א, במקום לחיות כמו בנות גילי, אני מתעסקת רק בחיפושים ובמאבק למען אחותי. היימנוט ילדה קטנה ואנחנו לא יודעים מה עובר עליה".

רוצים לחגוג לה בת מצווה בבית. משפחת קסאו מול מטה שב"כ ( צילום: מוטי קמחי )

הרצוג אמר למשפחה: "היימנוט היא הילדה של כל עם ישראל וכל עם ישראל דואג לה מאוד. מדינת ישראל מתאמצת מאוד לאתר את היימנוט בכל הכלים שיש ברשותה. זה בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה".

טספאי בישאו, שמלווה את המשפחה, אמר לנשיא כי "אני מקווה שנחגוג את בת המצווה של היימנוט כבר בבית, יחד עם המשפחה כאן בירושלים. הבשורה שהנשיא בישר לנו היום, מאוד חשובה לנו. אנחנו מאמינים ואופטימיים שהיימנוט בחיים והיא צריכה לחזור לבית שלה".

כאמור, לפני כשבועים, בציון 900 ימים להיעלמותה של היימנוט מביתה שבצפת, הפגינה משפחתה סמוך למטה שב"כ בתל אביב ודרשה מראש השירות דוד זיני את התערבות הארגון בחיפושים אחריה ובניסיון לאתרה. אביה של היימנוט, טספיה קסאו, פנה במכתב לזיני: "ילדה בת 9 אינה נעלמת סתם כך, על שב"כ כבר להיות מעורב".

היימנוט נעלמה ממרכז הקליטה בצפת בפברואר 2024 כשהייתה בת תשע. בפברואר האחרון היועמ"שית גלי בהרב-מיארה העבירה את אישורה לממשלה לשלב את שב"כ בחיפושים ולסייע למשטרה בביצוע בדיקות מסוימות. האב טספיה אמר כי "עצם העובדה שהיימנוט נלקחה מתוך מוסד ציבורי של הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה - היא עילה מספקת כדי ששב"כ ייכנס לתמונה. זאת פגיעה בישות של המדינה".