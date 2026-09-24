בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בגניבת רכב. לפי הודעת מח"ש, הבן נחשד יחד עם שני שוטרים נוספים במג"ב. כך נודע ל-ynet.
גורם המעורב בחקירה אמר כי "החשוד נחקר בעקבות השהות שלו עם יתר המעורבים, ומידת מעורבותו הישירה נבדקת. בתום חקירתו אתמול שוחרר בתנאים מגבילים".
בהודעת מח"ש נאמר כי השלושה חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החשד, במהלך סיור בעוטף ירושלים הבחינו השלושה ברכב חונה שבו מפתחות. ללא כל סמכות בדין, השלושה נסעו איתו תוך גרימת נזק לרכבים סמוכים עד שנטשו אותו מבלי לדווח לממונים. הרכב טרם אותר. עוד נמסר: "בתום חקירתם שוחררו השלושה בתנאי הרחקה ממתקני משטרה, למשך 15 יום. החקירה נמשכת והיא מנוהלת על-ידי צוות מח"ש ירושלים".
עו"ד איציק כהן, שמייצג את בנו של ראש הארגון הביטחוני, מסר בתגובה: "השוטר, לוחם מג"ב, נדרש במהלך פעילות מבצעית לנהוג ברכב נטוש לפי פקודת מפקדיו ולהעבירו לשטח ישראל. הוא פעל כפי שמצופה ממנו במערכת היררכית. הלוחם מסר את גרסתו באופן מלא לחוקריו".