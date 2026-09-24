בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בגניבת רכב. לפי הודעת מח"ש, הבן נחשד יחד עם שני שוטרים נוספים במג"ב. כך נודע ל-ynet.

בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בגניבת רכב. לפי הודעת מח"ש, הבן נחשד יחד עם שני שוטרים נוספים במג"ב. כך נודע ל-ynet.

בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בגניבת רכב. לפי הודעת מח"ש, הבן נחשד יחד עם שני שוטרים נוספים במג"ב. כך נודע ל-ynet.

גורם המעורב בחקירה אמר כי "החשוד נחקר בעקבות השהות שלו עם יתר המעורבים, ומידת מעורבותו הישירה נבדקת. בתום חקירתו אתמול שוחרר בתנאים מגבילים".

גורם המעורב בחקירה אמר כי "החשוד נחקר בעקבות השהות שלו עם יתר המעורבים, ומידת מעורבותו הישירה נבדקת. בתום חקירתו אתמול שוחרר בתנאים מגבילים".

גורם המעורב בחקירה אמר כי "החשוד נחקר בעקבות השהות שלו עם יתר המעורבים, ומידת מעורבותו הישירה נבדקת. בתום חקירתו אתמול שוחרר בתנאים מגבילים".