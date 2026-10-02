משרד התחבורה עדכן כי טיסות החילוץ מדובאי יתקיימו בסופו של דבר במהלך שישי, אחרי שבאיחוד האמירויות שקלו מחדש את האישור שניתן. "בתום תיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים סוכם שטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל יחלו מיום שישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאת טיסות ההשבה מדובאי", נמסר. עוד נכתב: "משרד התחבורה ממשיך לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים, בישראל ומחוצה לה, כדי לאפשר את ביצוע הטיסות בהקדם. על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה, ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן".