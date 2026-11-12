נער בן 17 שרד שישה ימים אחרי שנעלם בקמפינג בערבות אוסטרליה. הנער, שזוהה רק בשם הפרטי וויליאם ולפי הדיווחים מאובחן עם אוטיזם, תועד בסרטון יוצא דופן שצולם מהמסוק המשטרתי שחילץ אותו אמש (חמישי) ישן על סלע בגדת ערוץ נחל שאליה לפי הרשויות הידרדר, כששתי מגבות מכסות אותו. כשהוא מתעורר ומבחין במסוק הוא מנופף אליו ונראה המום ומאושר: הוא מצמיד את ידו אל ליבו ואז קומץ את כף היד לאגרוף כאות של ניצחון, אחרי כמעט שבוע של מאבק הישרדות. בהמשך הסרטון נראה אחד המחלצים שירד אליו וחיבר אותו לרתמה שנקשרה למסוק, ושעמה הוא הורם אליו וחולץ.

אוסטרליה: תיעוד החילוץ של הנער וויליאם, שנעלם בקמפינג ושרד 6 ימים ( צילום: רויטרס )

גלריה אגרוף של אושר. וויליאם על הסלע שבו המתין יומיים למחלצים ( צילום: רויטרס / Victoria Police )

רק שתי מגבות שימשו אותו כדי לשרוד את הלילות הקפואים ( צילום: רויטרס / Victoria Police )

הנער אותר בתום מבצע חיפושים נרחב באזור שבו נעלם, סמוך לעיירה וולהאלה שבמדינת המחוז ויקטוריה, כ-185 ק"מ מזרחית לבירת המחוז מלבורן. העיירה מושכת אליה תיירים רבים בשל מכרות הזהב שפעלו בה בעבר, ובשטח הסמוך יצא הנער יחד עם חבר בן גילו לקמפינג ביום שישי שעבר, אז נעלמו עקבותיו. הרשויות מסרו כי מלבד כמה שריטות, כוויות שמש ותשישות מצבו הבריאותי טוב, וכי כעת הוא מתאושש בבית חולים. הוא התאחד עם אמו, ובתיעוד מרגש נוסף שפורסם בתקשורת האוסטרלית זו נראית רצה לעבר המסוק שחילץ אותו, ומחבקת אותו בעודו יושב בפנים. "אני פשוט מאושרת עד הגג שהוא בחיים", סיפרה בהמשך האם, אליזבת, בשיחה עם כתבים. "והוא לא יוצא יותר מהבית. הוא מקורקע לכל החיים. הוא לא הולך לשום מקום, לעולם לא", היא התלוצצה.

משפחתו של וויליאם סיפרה כי הוא מאובחן על הרצף האוטיסטי בדרגת תמיכה ברמה 2, המוגדרת ככזו שמצריכה "תמיכה משמעותית". אנשים ברמה זו עשויים לסבול מקשיים ניכרים בתקשורת חברתית מילולית ולא-מילולית, ולהסתמך במידה רבה על פעילויות שגרתיות וצפויות מראש, כששינויים בשגרה עלולים לגרום להם מצוקה משמעותית. "הוא מרגיש טוב, נראה שהכול בסדר, מצבו הבריאותי מצוין", אמרה אמו. "הוא במצב רוח פטפטני – הוא שמח, הוא רעב", הוסיפה, וציינה כי בבית החולים ביקש הנער המבורגר ממקדונלדס, לצד נאגטס וצ'יפס. "הרגל שלו קצת כואבת בגלל השריטות, אבל הוא מלא מרץ ונחוש, ואני פשוט לא מאמינה עד כמה טוב הוא התמודד עם השהות הממושכת שם בחוץ".

וויליאם על המחלץ שקשר אותו למסוק ( צילום: רויטרס / Victoria Police )

החיבוק המרגש עם אמא, עוד לפני שירד מהמסוק. "לא אחשרר אותו, הוא מקורקע לכל החיים" ( צילום: רויטרס / Victoria Police )

וויליאם. ביקש בבית החולים המבורגר ונאגטס ממקדולנדס ( צילום: Victoria Police )

לפי הדיווחים הקמפינג שאליו יצא וויליאם היה הראשון שלו באופן עצמאי, אך הוא כאמור לא יצא אליו לבד אלא עם חבר בן גילו. אמו הסיעה אותם למתחם שבו תכננו לבלות את סוף השבוע, ושם לפי עדותו הוא הלך לאיבוד כאשר צעד לנקודה שבה הושאר להם בשטח ציוד מחנאות. אמו סיפרה כי הוא תעה בדרך חזרה, וכשלא הצליח למצוא את מתחם הקמפינג הלך לישון בתוך שיח: "הוא אמר שהוא התעורר למחרת והתחיל ללכת שוב". מפקד משטרת מדינת המחוז ויקטוריה, ג'ייסון בנבו, אמר כי הנער המשיך בימים שלאחר מכן לצעוד בשטח סלעי ו"תלול מאוד", וכי יומיים לפני שאותר הוא הידרדר לאותה גדה סלעית ותלולה של ערוץ המים שממנה חולץ. במהלך היומיים הללו הוא נותר באותו מקום, ואמו סיפרה כי הוא ישן והמתין שיחלצו אותו, כשהוא משתמש בשתי מגבות כדי לשרוד את הלילות הקפואים. הוא גם הקציב לעצמו מאכל של שקית בגודל משפחתי של חטיפי עוף, על מנת שתספיק לו לזמן רב ככל האפשר.