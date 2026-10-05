נער צעיר נעצר באזיקים במהלך הפעילות המשטרתית. אחד התושבים סיפר כי ביחד עם הכוח המשטרתי, נכנס גם השיטור העירוני. לפי אותו תושב, הם חילקו דוחות לחנויות.