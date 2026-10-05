מהומות ורימון הלם, בסמטאות השכונה הירושלמית: כוח משטרה נכנס למאה שערים, לטענת תושבים כדי להסיר דגל פלסטין שנתלה במקום על ידי אנטי-ציונים - ובמקום התפתחו מהומות.
בסרטון נראה לוחם מגלגל רימון הלם באחת הסמטאות - לאחר שלעבר הכוח הושלכו חפצים ויודו אבנים. לאחר גלגול הרימון, נראו תושבים ממשיכים להשליך חפצים לעבר הכוח.
נער צעיר נעצר באזיקים במהלך הפעילות המשטרתית. אחד התושבים סיפר כי ביחד עם הכוח המשטרתי, נכנס גם השיטור העירוני. לפי אותו תושב, הם חילקו דוחות לחנויות.
גורם במשטרה אמר כי "פעילות משילות באזורים כאלה הביאה מספר תושבים להשליך חפצים וביצים לעבר הכוחות שביצעו את המשימה - ויצאו החוצה".