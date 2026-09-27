בלבנון ערכו היום (ראשון) טקס לציון שנתיים ל חיסול מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה . במסגרת הטקס נאם מחליפו נעים קאסם, שהכריז כי משנתו של המנהיג המיתולוגי של ארגון הטרור "נותרה", למרות שחוסל. "בנית מפלגה, תנועת התנגדות ובסיס עממי איתן ועוצמתי. אנחנו נמשיך בדרך הזו", הבטיח קאסם. בתום הנאום קרא הקהל "מוות לישראל!".

הטקס, והקריאות "מוות לישראל"





גלריה הקרנת נאומו של קאסם בלבנון - לצד תמונתו של נסראללה

קאסם נגד נשיא לבנון: "נכנע לישראל"

כחלק מהאירוע, שהתקיים בשלושה מוקדים בלבנון, צוין גם חיסולו של האשם ספי א-דין , בן דודו של נסראללה שאף סומן כיורשו. הטקס המרכזי נערך במקום קבורתו של נסראללה ברובע הדאחייה בביירות, ושני המוקדים האחרים של ההתכנסויות הם מקום קבורתו של א-דין בכפר דיר קאנון א-נהר שבדרום לבנון, ואזור הכפר א-נבי שית באל-בקאע שבמזרח המדינה.

"פלסטין תישאר המצפן שלנו, וכך גם שחרור אדמתנו", הוסיף קאסם. "אנחנו מחויבים להבטחה - משמעותה שאנחנו ממשיכים בדרך. כשמנהיג הופך לשהיד, הנהגה חדשה נכנסת לתפקיד כדי להמשיך את דרכה של קודמתה". לדבריו, חיזבאללה מחויבת ל"התנגדות אמיצה, מכובדת, המונעת מתוקף שליחות אלוהית, נגד התוקפנות. אנחנו תומכים בהמשך ההתנגדות ונפעל לקיומה מול האויב, תוך הבטחת גירושו מאדמתנו והשגת השחרור המלא של השטח הכבוש".

לפי מזכ"ל חיזבאללה, "יש גורמים ששואלים 'מה עשתה ההתנגדות?', אך נראה כי שכחו לשאול 'מה עשתה המדינה?'. ההתנגדות מנעה מהאויב לבסס את הכיבוש הישראלי ולהקים התנחלויות בלבנון. היא התמודדה מול ישראל, הנהנית מתמיכת ארה"ב ומצוידת ביכולות בלתי-מוגבלות. נוכח ההקרבות העצומות שנעשו עד כה, אין לנו ברירה אלא להמשיך הלאה. לא ניתן להביס אותנו ואנחנו נמשיך. ההשפלה רחוקה מאיתנו. לוחמי ההתנגדות בלמו את התקדמותן של חטיבות צבא האויב, למרות ההפגזות הבלתי-פוסקות".

מכירת מוצרים עם תמונתו של נסראללה בביירות ( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

"לא ניתן לחשוף את הסודות הנוגעים לניהול המערכה ולאופייה", המשיך, וטען: "הבעיה טמונה בתוקפנות, לא בהתנגדות, בניגוד לטענות של חלק. ההתנגדות קמה אך ורק בגלל תוקפנות. התוקפנות היא הסיבה והתוקפנות היא הבעיה. הכניעה לאויב הישראלי משמעותה סופה של לבנון כמודל של דו-קיום לטובת התנחלויות ישראליות. דרום לבנון הוא הבסיס והעתיד של המדינה. לבנון ללא התנגדות תימחק. האויב רוצה את כל לבנון, למנוע את כוחה. הוא רוצה מלחמה פנים-לבנונית".

לאחר מכן תקף קאסם בחריפות את ההנהגה בלבנון: "בעוד שישנם כאלה העשויים לקבל את הכניעה, אנחנו מסרבים לכך. מדינה זו שייכת לכולנו ועלינו להגיע להסכמה. לא נוותר אפילו על סנטימטר אחד משטח ארצנו. הרשויות ויתרו בבת אחת על כל מקורות הכוח ונכנעו לכל דרישות האויב בבת אחת. הרשויות מסייעות לפרויקט הישראלי-אמריקני, במקום להתעמת עימו. הרשויות נושאות באחריות למצב הביטחוני הנפיץ המתמשך כתוצאה מהתקיפות, כי הן מהמרות על ארה"ב וישראל".

לדבריו, "לנשיא יש זכות לנהל משא ומתן, אך אין לו זכות להפר את החוקה, את הסכם טאיף, את נאום ההשבעה שלו, ולא לוותר על זכויותיה של לבנון. עצרו את המשא ומתן הישיר, עברו למשא ומתן עקיף והשמיעו את קולכם. תהיו בטוחים שכולם יעמדו לצידכם כשאתם מגינים על ריבונות לבנון. אנחנו מוכנים לדיאלוג, אך כיצד נוכל לנהל דיאלוג עם מי שהגדירו את ההתנגדות ואת אנשיה כפורעי חוק?".