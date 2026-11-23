רוכב אופנוע, בן 40, נהרג היום (שני) מפגיעת משאית בצומת גינתון, בכביש 40. הדיווח התקבל בשעה 14:56 במוקד 101 של מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו פעולות החייאה בגבר עם חבלות בבטן ובראש, שבסופן נקבע מותו.

ההרוג ה-400 מתחילת השנה. זירת תאונה בכביש 40 ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אלחנן אלון, חובש מיחידת האופנועים של מד"א משה שטרן, וחובש רפואת חירום במד"א פניאל בוסקילה סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד, רוכב האופנוע שכב בצד הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלות קשות בגופו, ביצענו בו פעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

רוכב האופנוע הוא ההרוג ה-400 בתאונות דרכים מתחילת שנת 2026. על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב”ד), מבין ההרוגים השנה 98 הם הולכי רגל, 78 רוכבי אופנוע, 64 נהגים צעירים ו-43 ילדים.

למרות שמדובר בירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעמותת אור ירוק ציינו כי הנתון מושפע מהירידה החדה בתנועה ובנפגעים במהלך ימי מלחמת "שאגת הארי" בחודשים פברואר-אפריל. מנכ"ל העמותה, עו"ד יניב יעקב, קרא לממשלה לאמץ תוכנית לאומית רב-שנתית: "שנת 2026 מהווה כישלון גדול לכל הגופים שאחראים על החיים שלנו בכביש, ובמיוחד למשרד התחבורה".

הכבישים מדממים: הגיע הזמן לשינוי מהותי

הקטל בכבישי ישראל ממשיך לגבות מחיר כבד, והוויכוח על הדרך לבלימתו נותר בעינו. ביום רביעי, 2 בדצמבר, תיערך ועידת התחבורה, התשתיות והאנרגיה של קבוצת "ידיעות אחרונות" . במסגרתה יתארחו בפאנל מיוחד יונתן אילן, סמנכ"ל מחקר ומידע ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק.

בין הנושאים המרכזיים שיעלו בוועידה: האיומים הביטחוניים על מתקני הפקת אנרגיה ונתיבי שיט, משבר החשמל העולמי והביקוש הגובר לאנרגיה בעקבות התרחבות הבינה המלאכותית, מהפכת הרובוטקסי והמכוניות המעופפות, שכבר מעוררות עניין ברחבי העולם ומציבות אתגרים חדשים של בטיחות, רגולציה ותשתיות.