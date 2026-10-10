מייסד ומנכ"ל חברת הקריפטו צלזיוס, היזם הישראלי-אמריקני אלכס מאשינסקי, הורחק לצמיתות משוק ההון והקריפטו ויחויב בקנסות מותנים של עד 35 מיליון דולר, אם לא ירצה את מלוא עונש המאסר שלו או לא ישלים חילוט כספים פדרלי נוסף. כך הודיעה התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג'יימס, בעקבות תביעה שהגישה נגדו ב-2023 בגין הונאת משקיעים במיליארדי דולרים. מאשינסקי מרצה כעת 12 שנות מאסר בפועל בעקבות הרשעה במשפט פלילי פדרלי מקביל, שבמסגרתו כבר חולטו ממנו מעל 48 מיליון דולר. התובעת הכללית ג'יימס אמרה כי "חסמנו אותו מהתעשייה כדי שלא יוכל לנצל שוב משקיעים".