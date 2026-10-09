פרקליטות מחוז חיפה הגישה הבוקר (יום שישי) כתב אישום חריג נגד פלסטיני בן 22 ושני צעירים משפרעם (22, 24) בגין החזקת נשק. הפלסטיני שהה באופן בלתי חוקי בישראל. השלושה, לפי המשטרה, החזיקו בטיל מטאדור צה"לי גנוב - ואף תיעדו עצמם אוחזים בו.
לפי המשטרה, "ב-5 בספטמבר, במהלך פעילות אופרטיבית ממוקדת של לוחמי יס"מ גליל ויחידת היג"ל של ימ"ר צפון באזור הגליל, בשטח הסמוך לעיר שפרעם, איתרו הכוחות אמל"ח חריג - טיל מסוג מטאדור שנגנב מצה"ל. במהלך חקירתם של שני חשודים במשרדי ימ״ר גליל עלה כי לשניים שותף נוסף בהחזקת אמצעי הלחימה הקטלני, שגם הוא תיעד עצמו אוחז בטיל - ועל כן נעצר גם הוא לחקירה".
המשטרה מסרה כי "בתום שלב החקירה, כתבי אישום הוגשו הבוקר נגד השלושה בבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור תוך איתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים וסיכול אירועי אלימות ופשיעה חמורה ולמיצוי הדין עם העבריינים".