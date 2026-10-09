לפי המשטרה, "ב-5 בספטמבר, במהלך פעילות אופרטיבית ממוקדת של לוחמי יס"מ גליל ויחידת היג"ל של ימ"ר צפון באזור הגליל, בשטח הסמוך לעיר שפרעם, איתרו הכוחות אמל"ח חריג - טיל מסוג מטאדור שנגנב מצה"ל. במהלך חקירתם של שני חשודים במשרדי ימ״ר גליל עלה כי לשניים שותף נוסף בהחזקת אמצעי הלחימה הקטלני, שגם הוא תיעד עצמו אוחז בטיל - ועל כן נעצר גם הוא לחקירה".