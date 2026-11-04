טקסס לא בחרה נציג דמוקרטי לסנאט מאז 1988. מקנזס לא הגיע דמוקרטי לסנאט כבר 94 שנה. מיסיסיפי לא בחרה נציג "כחול" מ-1982. אבל בשתיים משלוש המדינות הדרומיות והשמרניות, שנחשבות למעוזים הגדולים ביותר של המפלגה הרפובליקנית, חל מהפך בבחירות האמצע - ובשלישית הקרב עדיין צמוד, והפתעת ענק עוד על הפרק.

בטקסס המועמד הדמוקרטי הצעיר ג'יימס טלריקו (37), נוצרי אדוק שמגדיר את עצמו פרוגרסיבי אך מחזיק בעמדות מתונות יותר מאלה של רבים במחנה השמאל, ניצח בפער עצום של 12% את הרפובליקני קן פקסטון (63), התובע הכללי של טקסס, שנמנה עם תומכיו הנאמנים ביותר של טראמפ. טקסס, המדינה השנייה בגודל אוכלוסייתה בארה"ב - 32 מיליון איש - היא מעוז שמרני ענקי שהדמוקרטים חלמו בו על מהפך במשך שנים ארוכות, והפעם זה באמת קרה.

גלריה ג'יימס טלריקו. נבחר לסנאט מטקסס השמרנית - בגיל 37 ( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

פקסטון וטראמפ. החיבוק של הנשיא לא הספיק ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

פקסטון הדיח בפריימריז הרפובליקניים את הסנאטור המכהן ג'ון קורנין, שעל המושב שלו התנהל המרוץ, בזכות תמיכתו של טראמפ שראה בקורנין לא-נאמן מספיק. פקסטון מנגד הוא מתומכיו הנאמנים ביותר של הנשיא, שגם תמך בטענתו לזיופים בבחירות 2020, וכתובע הכללי של טקסס הוא ניהל מלחמת חורמה נגד ממשליהם של ברק אובמה וג'ו ביידן, במיוחד סביב נושאי הגירה, רגולציות של איכות הסביבה ורפורמת הבריאות "אובמה-קר".

לצד זאת, פקסטון הסתבך בפרשיות שחיתות שונות, שהביאו ב-2023 לניסיון הדחה כושל שלו על ידי עמיתיו הרפובליקנים בטקסס. ההתנגדות לפקסטון, שגם התגרש מאשתו אחרי שנחשפו בגידות שלו בה, הגיעה גם מרפובליקנים מתונים רבים, בהם בני משפחת בוש, שלה השפעה גדולה בטקסס. הרפובליקנים השקיעו שם סכום אדיר של 274 מיליון דולר כדי להציל את פקסטון, ובהם עשרות מיליונים שהגיעו מאילון מאסק - אבל זה לא עזר להם.

טלריקו מגדיר עצמו פרוגרסיבי אך דוגל בעמדות מתונות יותר מעמיתיו במחנה השמאל, ואף שלמשל מתח ביקורת חריפה על ממשלת ישראל שלטענתו ביצעה פשעי מלחמה, ודרש לעצור מכירות נשק התקפי, הוא הבהיר כי הוא תומך בהעברת סיוע הגנתי לישראל וסירב להגדיר את המלחמה בעזה כ"רצח עם". באופן חריג עבור הדמוקרטים הוא מדגיש גם את היותו נוצרי אדוק ומעמיד את הנצרות במרכז עשייתו הפוליטית. בטקסס, המאוד דתית, המסר הזה מצא אוזניים קשובות.

מושל טקסס אבוט, לצד טראמפ. גם הוא הפסיד ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

טלריקו והינוחוסה. חוגגים ניצחון כפול ( צילום: REUTERS/Kaylee Greenlee )

בטקסס המהפך היה כפול: גם בקרב המקביל על תפקיד המושל הובס המושל הוותיק גרג אבוט, המכהן מאז 2015, על ידי הדמוקרטית ג'ינה הינוחוסה. בעקבות זאת היא תהיה המושלת הדמוקרטית הראשונה שם מאז 1994, אז ניצח ג'ורג' בוש הבן, שלימים הפך לנשיא ארה"ב, את המושלת הדמוקרטית אן ריצ'רדס.

בקנזס, הסנאטור הרפובליקני המכהן רוג'ר מרשל (66) ניסה להיבחר לכהונה שנייה מול הדמוקרט אדם המילטון (62), איש המחנה המתון במפלגה הדמוקרטית. קנזס לא בחרה בנציג דמוקרטי לסנאט כבר 94 שנה, אבל כבר עם תחילת הספירה פתח המילטון יתרון גדול - ובסופו של דבר ניצח בפער של כ-5%.

אדם המילטון. הוצג כ"ליברלי מדי לקנדס" - וניצח ( צילום: Donovan Marks/courtesy Washington National Cathedral )

רוג'ר מרשל הרפובליקני. לא הצליח להיבחר לכהונה שנייה ( צילום: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS )

המילטון הקים בקנזס כנסיית ענק מהזרם המתודיסטי, והצליח לסחוף אחריו בוחרים עצמאיים ורפובליקנים מתונים בעקבות הזינוק במחירי הדלק, שבקנזס ובאזורי פריפריה נוספים פוגע במיוחד בחקלאים. המילטון, שזו הפעם הראשונה שבה הוא מתמודד בבחירות כלשהן, הסביר כי נכנס לפוליטיקה בשל תסכולו מהתנהלותו של טראמפ ומכישלון הקונגרס "להגן על החוקה". הוא סיפר כי שקל להתמודד כעצמאי, אך בסופו של דבר בחר להתמודד כדמוקרט על מנת למנוע פיצול במחנה הדורש שינוי.

כמו טלריקו בטקסס, הוא מדגיש בנאומיו את אמונתו הדתית ושוזר בהם פסוקים מהתנ"ך או מהברית החדשה, כמו פסוק מספר מיכה הקורא "לעשות משפט" ו"לצעוד בצניעות" בפני אלוהים. "אפילו לא צריך להיות אדם דתי כדי לדעת שכך צריך לחיות", אמר המילטון לתומכיו בחודש שעבר, "אבל זה לא מה שאנחנו רואים בוושינגטון".

גם במקרה שלו ניסו הרפובליקנים להציגו כ"ליברלי מדי בשביל קנזס", עם פרסומות שבהן הוא מתואר למשל כ"מנכ"ל woke של מגה-כנסייה". הם תיארו אותו כאיש שמאל קיצוני וטענו שהוא מסתיר את עמדותיו האמיתיות. טראמפ ופקסטון הרבו להזכיר אמירות שלו מלפני שנים אחדות שבהן אמר בין היתר כי "אלוהים הוא א-בינארי" וכי המדע המודרני מכיר בשישה מינים ביולוגיים שונים, ולא רק זכר ונקבה. טלריקו הודה כי האמירות הללו היו "מביכות" - אבל זה לא הספיק לניצחון רפובליקני.

מפלה גדולה במיוחד ספגו הלילה הרפובליקנים בדרום קרוליינה. הרפובליקנית דרלין גרהאם (62), שהתמודדה על המושב שבו החזיק אחיה הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם שמת בפתאומיות מהתקף לב בחודש יולי, הפסידה שם למועמדת הדמוקרטית ורופאת הילדים אנני אנדרוז, בהפרש של יותר מ-4%.

טראמפ בעצרת של דרלין גרהאם. נחשבה למועמדת חלשה ( צילום: AP Photo/Scott Kinser )

אנני אנדרוז. רופאת הילדים כבשה את דרום קרוליינה ( צילום: AP Photo/Mic Smith )

בניגוד לאחיה, גרהאם נתפסה כמועמדת חלשה במיוחד, כשבאחד מעימותי הבחירות אף עוררה מבוכה כשנשאלה אם טייוואן חשובה לביטחון הלאומי, והשיבה כי היא לא בקיאה בסוגיה: "ביטחון לאומי זה לא הקטע שלי, זה לא תחום המומחיות שלי, אבל אני כן תומכת בצבא". כעדות לדאגה הגדולה של הרפובליקנים, טראמפ עצמו ערך עצרות בדרום קרוליינה כדי לסייע לגרהאם, שאותה לחץ לבחור כמחליפתו של אחיה, כמחווה למי שהיה אחד מבעלי בריתו הנאמנים ביותר בסנאט.

את הביקורת עליה היטיב לתאר המושל הרפובליקני לשעבר של דרום קרוליינה מארק סנפורד, שאמר כי גם השמרנים שם מתרעמים על מועמדותה: "הם לא רוצים להצביע לדמוקרטים, אבל בה בעת הם מודאגים מסוגיות של כשירות ונאמנות. הם לא אוהבים את הרעיון של בובה על חוט, שתעשה את מה שהנשיא יגיד לה לעשות". בסקרים גרהאם בכל זאת הובילה על אנדרוז, והפרשנים העריכו כי הסיכוי למהפך דמוקרטי בדרום קרוליינה נמוך מאוד - אבל בסופו של דבר ה"צונאמי הכחול" סחף גם אותה.