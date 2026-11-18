בלי לעדכן את איזנקוט: לפני פגישה שצפויה בכנסת בין ראשי גוש השינוי, יו"ר ביחד נפתלי בנט תועד היום (רביעי) נכנס ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפגישה ראשונה עם רה"מ זה חמש שנים וחצי - מאז שהשניים נועדו לפגישת חפיפה קצרה בלשכה ב-13 ביוני 2021, אז החליף בנט את נתניהו בתפקיד. בלשכת ראש הממשלה טענו כי הסיבה לפגישה החריגה במיוחד היא "תדרוך ביטחוני".
בפגישה בין יו"ר ביחד לראש הממשלה נוכח גם ראש המל"ל שמואל בן עזרא, ובהמשך נכנס אליה גם המזכיר הצבאי של רה"מ - האלוף גיא מרקיזנו. משמעות הדבר היא שלפחות לפי הפרוטוקול, מהרגע שמרקיזנו נכנס לחדר, השיחה לא אמורה לעסוק בנושאים פוליטיים. חשוב לציין כי בנט כבר אותת לשותפיו בגוש השינוי בימים האחרונים כי הוא חושב שצריך למצות את אופציית הקמת ממשלת האחדות, לפני בחינת תרחישים נוספים.
זמן קצר לפני אותה פגישה, ראש הממשלה בנימין נתניהו תועד על ידי צלם ynet אלכס קולומויסקי משוחח בטלפון עם עו"ד מיכאל ראבילו, שליח הליכוד לשיחות על הקמת ממשלת האחדות מול נציגיו של גדי איזנקוט. ל-ynet נודע כי יו"ר ישר! לא עודכן מראש על הפגישה בין נתניהו לבנט. בעקבות ההתפתחויות, פגישת ראשי הגוש נדחתה מ-13:30 ל-15:00.
רק אתמול נפגשו איזנקוט ובנט, שבהודעה מטעמו עדכן על פגישות מתוכננות גם עם אביגדור ליברמן ויאיר גולן. במקביל לפגישה בינו לבין נתניהו שנערכת כעת, איזנקוט וח"כ יאיר לפיד, מספר 2 של בנט, תועדו מסתודדים בכנסת.
בנט הוא ראש המפלגה היחיד מלבד איזנקוט שזוכה ל"עדכון ביטחוני" מנתניהו מאז הבחירות, אחרי שגם גדי איזנקוט נפגש בשבוע שעבר עם נתניהו לפגישה דומה בנוכחות המזכיר הצבאי של רה"מ מרקיזנו.
בגוש השינוי טוענים: זו הצעת הליכוד ה"הזויה"
היום נחשף ב-ynet כי גורמים בגוש השינוי טענו שנציגי הליכוד הציבו תנאים שיקשו מאוד על הקמת ממשלת אחדות, בשיחות שהתנהלו בין הצדדים. לפי אותם תנאים, ראש הממשלה ב"אחדות" יהיה נתניהו לארבע שנים, ללא רוטציה; לא תקום ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח 7 באוקטובר; חוק הפטור מגיוס לחרדים יהיה לפי המתווה שקידם בכנסת הקודמת ח"כ בועז ביסמוט, ובהסכמת המפלגות החרדיות והשר איתמר בן גביר יהיה חבר בממשלה.
בליכוד גם הבהירו במהלך השיחות שלא יאפשרו פגיעה או שינוי בחוקי המהפכה המשפטית שעברו בכנסת הקודמת, בדגש על החוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה והחוק להשתלטות הפוליטית על הוועדה לבחירת שופטים - שהחוק לביטולם אושר היום במליאת הכנסת.
גורם בליכוד המעורה במו"מ עם איזנקוט הכחיש חלק מרשימת התנאים שבליכוד הציגו כביכול לנציגי ישר! וטען כי בפגישה הראשונה בתחילת השבוע לא ירדו לפרטים בנושאים רבים, כמו חוק הפטור מגיוס והקמת ועדת חקירה ממלכתית. לדברי אותו גורם, מדובר במו"מ ראשוני שבו דיברו הצדדים באופן כללי על הקמת ממשלת אחדות, אולם בליכוד אישרו את הדרישה שנתניהו יכהן כראש הממשלה בממשלה שכזו. "רוב הציבור בישראל בחר בנתניהו ולכן הוא צריך להיות ראש הממשלה בהקמת ממשלת אחדות", אמרו נציגי הליכוד לנציגי איזנקוט בפגישה. עם זאת, הוא ציין כי סוגיית הרוטציה כלל לא עלתה בשיחות.
גורם שנחשף לתנאי הליכוד טען בשיחה עם ynet כי מדובר ב"חוסר הבנה וחוסר מודעות לכך שהם הפסידו בבחירות", כלשונו. "הם הקימו את 'מאהל האחדות', אבל הם חושבים שהם גוש של 67 מנדטים. הם הפסידו בבחירות, ובאים עכשיו עם הצעה הזויה".