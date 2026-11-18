בפגישה בין יו"ר ביחד לראש הממשלה נוכח גם ראש המל"ל שמואל בן עזרא, ובהמשך נכנס אליה גם המזכיר הצבאי של רה"מ - האלוף גיא מרקיזנו. משמעות הדבר היא שלפחות לפי הפרוטוקול, מהרגע שמרקיזנו נכנס לחדר, השיחה לא אמורה לעסוק בנושאים פוליטיים. חשוב לציין כי

בנט כבר אותת לשותפיו בגוש השינוי בימים האחרונים כי הוא חושב שצריך למצות את אופציית הקמת ממשלת האחדות