המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) רשמית שעצרה שלשום (שלישי) תושב חברון בשנות ה-20 לחייו בחשד שאיים ברצח של נבחר ציבור. הוטל צו איסור פרסום על הפרשה. אתמול נחשף ב-ynet שנבחר הציבור שספג איומים ברצח מתושב שטחים הוא סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג בגלל פוסט שפרסם ברשתות החברתיות, ובו קרא לעודד הגירה מרצועת עזה.

המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) רשמית שעצרה שלשום (שלישי) תושב חברון בשנות ה-20 לחייו בחשד שאיים ברצח של נבחר ציבור. הוטל צו איסור פרסום על הפרשה. אתמול נחשף ב-ynet שנבחר הציבור שספג איומים ברצח מתושב שטחים הוא סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג בגלל פוסט שפרסם ברשתות החברתיות, ובו קרא לעודד הגירה מרצועת עזה.

המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) רשמית שעצרה שלשום (שלישי) תושב חברון בשנות ה-20 לחייו בחשד שאיים ברצח של נבחר ציבור. הוטל צו איסור פרסום על הפרשה. אתמול נחשף ב-ynet שנבחר הציבור שספג איומים ברצח מתושב שטחים הוא סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג בגלל פוסט שפרסם ברשתות החברתיות, ובו קרא לעודד הגירה מרצועת עזה.