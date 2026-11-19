המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) רשמית שעצרה שלשום (שלישי) תושב חברון בשנות ה-20 לחייו בחשד שאיים ברצח של נבחר ציבור. הוטל צו איסור פרסום על הפרשה. אתמול נחשף ב-ynet שנבחר הציבור שספג איומים ברצח מתושב שטחים הוא סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג בגלל פוסט שפרסם ברשתות החברתיות, ובו קרא לעודד הגירה מרצועת עזה.
מפלג ההונאה והסייבר בימ"ר ירושלים ניהל בשבועות האחרונים חקירה סמויה בעקבות דיווח שהתקבל מקינג, לפיו קיבל איומים ברצח על-ידי אדם שהתכתב עמו על רקע עיסוקו. לפי המשטרה, החוקרים הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, באמצעותם הצליחו להתחקות אחר זהות החשוד.
שלשום בשעות הלילה, פשטו שוטרי הזרוע המבצעית של ימ"ר ירושלים יחד עם שוטרי תחנת חברון ממחוז ש"י וכוחות צבא מחטמ"ר יהודה, על ביתו של החשוד בלב העיר חברון, ועצרו אותו לחקירה בחשד לאיומים ואיום בביצוע מעשה טרור. במהלך החיפוש והמעצר, נמסר, נתפס מכשירו הנייד של החשוד, שבאמצעותו לפי החשד איים על נבחר הציבור. החשוד יובא היום בפני בית המשפט הצבאי בעופר, בבקשה להאריך את מעצרו.