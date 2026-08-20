ראש הממשלה לשעבר ויו"ר "ביחד" נפתלי בנט מסר הצהרה בשדה התעופה בן גוריון, ואמר כי "נתב"ג בכאוס בגלל ממשלת כאוס. שדה התעופה של מדינת ישראל שותק, לא בגלל אסון טבע - אלא בגלל ממשלה שהיא אסון. מדינת ישראל אינה מנוהלת". עוד הוא אמר כי "עשרות אלפי ישראלים הופקרו על ידי הממשלה באחד הימים הכי עמוסים בנתב"ג, בגלל אינטרסים פוליטים. זאת ממשלה שנסחטת מכל הכיוונים. עסקנים חרדים, עסקני ליכוד, עסקני וועדי עובדים - הם דואגים רק לאינטרסים האישיים שלהם, ועם ישראל משלם את המחיר. אף אחד לא יסחט אותנו, כי אנחנו לא חייבים שום דבר לאף אחד.