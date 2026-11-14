אלכסנדר סורשר בן ה-76, שנעדר מאז שעות הבוקר, אותר אחר הצהריים (יום שבת) ללא רוח חיים במרינה בהרצליה. לפי פרטים ראשוניים, סורשר יצא לדוג וככל הנראה מעד.
מהמשטרה נמסר כי "בשעות האחרונות פעלה משטרת ישראל, בשיתוף היחידה האווירית, השיטור הימי ואגף הפיקוח והחופים של עיריית הרצליה במאמצי איתור אחר הנעדר אלכסנדר סורשר, לצערנו לפני זמן קצר הוא אותר ללא רוח חיים. למשפחת המנוח נמסרה הודעה, בשלב זה אין חשד לפלילים".
הדיווח על איתורו של סורשר התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 15:02. הפרמדיק עידן שינה סיפר כי ״כשהגענו למקום ראינו גבר בן 76, כשהוא שוכב מחוסר הכרה לאחר שנמשה מהים. הוא היה ללא סימני חיים ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".