מהמשטרה נמסר כי "בשעות האחרונות פעלה משטרת ישראל, בשיתוף היחידה האווירית, השיטור הימי ואגף הפיקוח והחופים של עיריית הרצליה במאמצי איתור אחר הנעדר אלכסנדר סורשר, לצערנו לפני זמן קצר הוא אותר ללא רוח חיים. למשפחת המנוח נמסרה הודעה, בשלב זה אין חשד לפלילים".