הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI) פתחה בחקירה בחשד שהאקרים פרצו לפורטל המשרות המקוון שלה, פריצה שייתכן שהביאה לגניבת מידע אישי של אלפי סוכנים בבולשת ובני משפחותיהם. "ה-FBI מודע לטענות בדבר פעילות בלתי-מורשית הנוגעת לאתר FBIjobs.gov, והוא עורך כעת חקירה בנושא", נמסר בהודעה רשמית של הסוכנות.

גלריה המידע עלול לשמש להטרדת סוכנים ולהיות מנוצל על-ידי שירותי מודיעין זרים ( צילום: shutterstock )

האישור בדבר החקירה הגיע שעות ספורות לאחר שקבוצת פשיעת הסייבר הידועה ShinyHunters פרסמה ברשת הודעה שבה טענה כי גנבה מידע "רגיש ביותר" הנוגע ל"כמעט כל" סוכני ה-FBI, וכן למועמדים לעבודה בבולשת. הקבוצה סיפקה לאתר Media 404, שהיה הראשון לדווח על הפריצה, דגימה של המידע הגנוב, הנוגעת ל-5,000 סוכני FBI ובני משפחותיהם לכאורה. לדברי האתר, הדגימה כללה שמות של סוכנים, כתובות מגורים, מספרי טלפון ומידע על בני זוגם של הסוכנים.

שני גורמים המעורים בפרטי הפריצה מסרו כי החוקרים סבורים שטענות הקבוצה אמינות, וכי מדובר בכשל משמעותי בתחום הסיכול המודיעיני. חשיפת פרטים מזהים – ולו של קומץ מאנשי הסוכנות – עלולה לשמש לאיומים או להטרדות נגד סוכני FBI פעילים או בני משפחותיהם, וכן לעורר עניין בקרב שירותי מודיעין זרים וכנופיות פשע אלימות. "המצב חמור מאוד", אמר אחד הגורמים לאתר "פוליטיקו". לפי סוכנות הידיעות רויטרס, ההאקרים גנבו מידע גם על סוכנים שמעורבים בנושאים רגישים הקשורים לרוסיה ולסין.

גם אתר המשרות של ה-FBI נפגע כנראה מהפריצה. אתמול אחר הצהריים הופיעה באתר הודעה המציינת כי "המערכת אינה זמינה".

סוכני FBI. רק באפריל נפרצה מערכת ההאזנות ( צילום: JEFF KOWALSKY / AFP )

הפריצה החשודה מגיעה בעקבות אירוע חמור נוסף של חדירה למערכת רגישה של ה-FBI השנה. בחודש אפריל פרצו האקרים המקושרים לסין אל מערכת האזנות של ה-FBI – אחת החדירות החמורות ביותר למערכות הסוכנות זה שנים.

ShinyHunters היא קבוצת פשיעת סייבר פורה, שהגבירה את פעילותה במהלך השנה הנוכחית. בחודש מאי פרסם ה-FBI הודעה לציבור שפירטה את מאפייני הקבוצה ושיטות הפעולה שלה. ההודעה פורסמה בעקבות מתקפה שביצעה ShinyHunters על מערכת הלמידה Canvas, מתקפה שהותירה אלפי בתי ספר ואוניברסיטאות מנותקים זמנית מהרשת.