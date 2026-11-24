ממשלת קנדה הודיעה אתמול על הכללת הארגון "מסאר באדיל" ברשימת ארגוני הטרור במדינה, ימים בודדים לפני כנס הצדעה לטבח 7 באוקטובר שתכנן לקיים בסוף השבוע בטורונטו. קנדה הכירה במסאר באדיל כשם נוסף של הארגון "סמידון", שהוכרז במדינה כארגון טרור כבר באוקטובר 2024. בקנדה נקבע כי קיימות ראיות לכך ששני הארגונים הם למעשה אותה ישות, וכי הם חולקים הנהגה משותפת, משתמשים בתשתיות משותפות לגיוס כספים, מקיימים קשרים עם ארגוני טרור נוספים ופועלים לקידום האינטרסים של חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, חיזבאללה והחזית העממית לשחרור פלסטין.