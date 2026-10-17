עד לפני חודש, אף אחד מחוץ לפוליטיקה הפנימית של השמאל בגרמניה, לא שמע על ונסה אמדה. השבוע היא הפכה לדמות מרכזית בפוליטיקה הגרמנית והברלינאית, כשעמדותיה עומדות למנוע ממפלגתה די לינקה, ש

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