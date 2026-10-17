עד לפני חודש, אף אחד מחוץ לפוליטיקה הפנימית של השמאל בגרמניה, לא שמע על ונסה אמדה. השבוע היא הפכה לדמות מרכזית בפוליטיקה הגרמנית והברלינאית, כשעמדותיה עומדות למנוע ממפלגתה די לינקה, שזכתה בבחירות בברלין בסוף ספטמבר, הזדמנות להקים ממשלה. יתרה מכך: הסערה שחוללה אמדה השבוע מאיימת לקרוע את מפלגת די לינקה מבפנים במאבק אמיתי על ה-DNA של המפלגה. במרכז האירוע - היחס לישראל, כמובן.
לאחר הזכייה של די לינקה בברלין עם יותר מרבע מקולות הבוחרים, היה ברור שכדי להקים קואליציה בראשותה, די לינקה תצטרך לשבת למשא ומתן עם הירוקים והסוציאל-דמוקרטים, שתי המפלגות הטבעיות לשתף איתן פעולה בדרך להקמת ממשלת שמאל.
אולם כדי שבכלל יסכימו לשבת לשיחות עם המפלגה, דרשו ראשי שתי המפלגות הבהרות והכרזות חד-משמעיות בשני נושאים עיקריים: התרחקות המפלגה מכל קשר עם משפחות פשע בברלין, ובעיקר - הכרזה על מאבק באנטישמיות, הגנה על חיי היהודים, הכרה בטבח 7 באוקטובר והתנגדות לחמאס, והכרה ללא עוררין בזכות קיומה של ישראל.
די לינקה נקלעה למארב: חתימה על מזכרים כאלו יוצאת נגד עיקרון מרכזי ביחס הבוחרים שלה, בעיקר הצעירים ואוכלוסיות המהגרים, אבל אי-הסכמה לתנאים הללו הייתה מחזקת את התחושה בציבור כי מדובר במפלגה אנטישמית. בלי שתי המפלגות הללו, אין לה גם שום סיכוי להקים קואליציה. חברי המפלגה בברלין חתמו על מזכר ההבנות בנושא והוחלט להתחיל בשיחות.
אבל ההסכם התחיל לקרוס רגע לאחר מכן כשהוחלט לקבל את ונסה אמדה כחברה בסיעה. למרות שנבחרה באופן ישיר ממחוז נויקלן עם כמעט 50% מהקולות, הסוציאל-דמוקרטים והירוקים דרשו שאמדה לא תתקבל לסיעה. בעיניהם, היא הייתה הבד האדום.
אמדה, פעילה קווירית-פמיניסטית, עלתה על גל ההצלחה הפוליטי בעיקר בגלל המצע האנטי-ישראלי המובהק שלה. היא שייכת לקבוצת "סולידריות עם פלסטין" שחברים בה טענו בעבר כי "המאבק הפלסטיני יסתיים כשתל אביב תהיה בידיים פלסטיניות". היא הצטלמה בגאווה בליל חגיגות הניצחון בבחירות עם איברהים איברהים, תומך מוביל ב"חזית העממית לשחרור פלסטין" (PFLP) בגרמניה ופועל במסגרת "הוועדה הלאומית הפלסטינית המאוחדת", שבה גם תומכי חמאס.
היא זכורה בעיקר מאמירתה בחודש מאי שלפיה היא "אינה מאמינה בזכות קיומן של מדינות אלא רק בזכות קיומם של בני אדם" - אמירה שאינה מיוחסת ישירות לישראל, אבל הקונטקסט לאמירתה ברור. היא מאמינה בפתרון מדינה אחת, והסבירה את התמונה הידידותית שלה עם איברהים בכך שהיא כופרת בזכותו של השב"כ הגרמני לקבוע עם מי ניתן לקשור קשרים פוליטיים בגרמניה.
בתוך מפלגת השמאל ברלין נחשבת לסניף הקיצוני ביותר, בעיקר בכל מה שקשור למדיניות כלפי ישראל. בתוך הסניף הברלינאי, מחוז נויקלן - שכונת המהגרים המוסלמים של ברלין, נחשב לקיצוני ביותר. די לינקה לא יכולה בלעדיו גם מבחינה אלקטורלית - וגם מבחינת העבודה שעושים הפעילים בשכונה כדי להביא מצביעים לקלפי. כעת הסניף ובוחריו דרשו שהמפלגה לא תיכנע. הלכה וגברה הדרישה לשמור בכל מחיר על מדיניות המפלגה והסיבות שהביאו לזכייתה, ולא להתקפל בעיקר בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אפילו במחיר ישיבה באופוזיציה.
הלחץ מהשטח עבד. ביום חמישי פרסמה אמדה סרטון בן שלוש דקות בחשבון האינסטגרם שלה, שבו היא מתנערת מחתימתה על מזכר ההבנות עם שתי המפלגות האחרות, וכי היא עומדת בכל הכרזותיה מהעבר, כולל הערעור על זכותן של מדינות להתקיים. "העובדה שאני, כאדם, משמשת כקלף מיקוח בשיחות היא, בלשון המעטה, שערורייה דמוקרטית שחייבת להיחקר", כתבה באותו פוסט.
לדבריה, "נקודת המוצא לטירוף הזה: לפני כמה חודשים פרסמתי סרטון שבו ניסחתי פרפרזה על משפט בינלאומי ברור מאליו: 'למדינות אין זכות קיום - לאנשים יש זכות קיום'. אמרתי גם: 'הדרישה לפתרון דמוקרטי של מדינה אחת עם זכויות שוות לכל האנשים, ללא קשר למוצא אתני או דתם, היא דרישה פוליטית לגיטימית ואין להפוך אותה לפשע".
הסוציאל-דמוקרטים והירוקים הודיעו על ביטול השיחות והכריזו כי הם חושדים שדי לינקה מדברת וחותמת על מזכרי הבנה בשני קווים מקבילים: אחד במשא ומתן קואליציוני איתן, והשני במשא ומתן פנימי - כשכל מזכר חותר תחת קיומו של האחר. כעת ראשי די לינקה הודיעו כי הם, כסיעה, מסתייגים מדבריה של אמדה ומתנערים ממנה פוליטית, ודיונים לגבי עתידה עומדים להתקיים, בנוכחותה, החל מיום שלישי.
הנושא הפלסטיני והמלחמה בעזה שולטים ברחובות ברלין בצורה מאוד דומיננטית במשך שלוש שנים מאז 7 באוקטובר, והיו נדבך חשוב במערכת הבחירות לראשות העיר. כעת, הם מאיימים על שלמות הקואליציה המקומית ועל שלמות מפלגת השמאל הרדיקלי, כשהם מציבים בפניה שאלה גורלית: האם יש לה זהות בלי הקו האנטי-ישראלי הבוהק. יש לתהות האם תתקבל הדעה של המפלגה כי לא מדובר באנטישמיות אלא רק בביקורת על מדיניות ישראל, והאם המפלגה תצליח לשמור על שלמותה ועל סיכוייה להנהיג, מבלי לוותר על המדיניות הזו.