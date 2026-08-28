הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע כי ארצו חתמה עם ונצואלה על הסכם שלדבריו יעניק לארה"ב שליטה על יותר מ-65 מיליארד חביות מעתודות הנפט המוכחות במדינה, באמצעות שותפות עם המגזר הפרטי וללא עלות למשלם המסים האמריקני. "העסקה ההיסטורית הזו יותר ממכפילה את עתודות הנפט של ארה"ב, מגדילה באופן משמעותי את אספקת הנפט שלנו ותביא להפחתה ניכרת במחירי הדלק עבור כל האמריקנים עוד שנים רבות קדימה, ובמקביל תסייע להמשיך ולהצעיד את ונצואלה בדרך להצלחה אדירה ולשגשוג גדול", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. לדבריו, מדובר ב"עסקת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית".