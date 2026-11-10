בספרד דיווחו לפני הצהריים (יום שלישי) על תקרית חריגה ביותר שבה נהרג שוטר ושוטר נוסף נפצע קשה בפיצוץ בעיר אוביידו שבצפון המדינה, במהלך בדיקה של ילקוט חשוד.
בתקשורת הספרדית מדווחים כי האירוע באוביידו החל במקור עם דיווח למשטרה על ירי שבו נפצעה באורח לא-ברור נערה בת 17. הדיווח על כך התקבל בסביבות השעה 7:30 בבוקר (שעון מקומי), והשוטרים שהגיעו למקום זיהו בכניסה לאחד הבניינים ברחוב תיק גב חשוד, שלפי "אל מונדו" היה פתוח חלקית ובקע ממנו "אור מהבהב" כלשהו. הם הזעיקו צוות שיבדוק אותו, ומקורות משטרתיים אמרו לעיתון כי כאשר אחד השוטרים, איש יחידת כלבנים, ניגש לתיק - הוא התפוצץ לפתע, בסביבות השעה 9:00.
השוטר שנהרג היה לפי הדיווחים אותו כלבן משטרתי, והשוטר שנפצע קשה הוא איש יחידת החבלנים. ב"אל מונדו" ציינו כי אחת מרגליו נקטעה. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות וכעת נבדק הקשר בין הירי הראשוני שבגללו הגיעה המשטרה למקום לבין התיק הממולכד. ברויטרס מדווחים כי דובר המועצה המקומית טען שהירי שממנו נפגעה הנערה נבע מסכסוך בין שתי משפחות, אך הוא לא פירט מעבר לכך.
לפי הדיווח ב"אל מונדו" מי שלפי החשד "השאיר" את התיק עם חומרי הנפץ הוא האיש שירה בנערה ושנמלט בהמשך מהזירה. לפי העיתון הוא נמלט משם באמצעות "רכב יוקרה" וייתכן שהוא חמוש גם באקדח וגם ברובה. בשל כך היורה, שמוכר כבעל עבר פלילי הכולל עבירות גניבה, מוגדר כמסוכן ומצוד מתנהל אחריו. המשטרה המקומית פרסה כוחות רבים באזור, שנחסם לתנועה ולכניסה של עוברי אורח.