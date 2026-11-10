בתקשורת הספרדית מדווחים כי האירוע באוביידו החל במקור עם דיווח למשטרה על ירי שבו נפצעה באורח לא-ברור נערה בת 17. הדיווח על כך התקבל בסביבות השעה 7:30 בבוקר (שעון מקומי), והשוטרים שהגיעו למקום זיהו בכניסה לאחד הבניינים ברחוב תיק גב חשוד, שלפי "אל מונדו" היה פתוח חלקית ובקע ממנו "אור מהבהב" כלשהו. הם הזעיקו צוות שיבדוק אותו, ומקורות משטרתיים אמרו לעיתון כי כאשר אחד השוטרים, איש יחידת כלבנים, ניגש לתיק - הוא התפוצץ לפתע, בסביבות השעה 9:00.