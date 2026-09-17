היערכות צה"ל לחגי תשרי נמשכת גם אחרי ראש השנה, וכוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים במבצע ממוקד ורחב היקף לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים הכוחות סרקו יותר מ-1,200 מבנים ואתרים באזור וחשפו בין היתר מעבדה לייצור מטעני חבלה, ולאחרונה נצפו נגמ"שים רבים גם בגזרת שכם.
הכוחות פועלים ביהודה ושומרון תחת פיקוד החטיבות המרחביות יהודה, מנשה, אפרים ושומרון לפי הודעת צה"ל, במסגרת הפעילות תוחקרו כ-930 חשודים בשטח, ונעצרו כ-230 מבוקשים. יותר מ-100 אמצעי לחימה נתפסו והוחרמו, בהם רובי M-16, תתי-מקלע, אקדחים, מחסניות וכמויות גדולות של תחמושת.
הנוכחות הצבאית מורגשת גם בשטח, כאשר באזור חווארה הסמוך לשכם נצפו נגמ"שים מתקדמים מסוג "איתן", שבהם פועלים כוחות הנח"ל, לצד הפעילות השוטפת של הכוחות בשטח. התיעוד, שהופץ בסוכנויות הידיעות בעולם, מעיד על העמקת האחיזה המבצעית של צה"ל בשטח והכנסת כלים משוריינים כבדים ללב המוקדים החמים ביותר. המשוריינים תועדו בשיירות יחסית גדולות, כפי שניתן לראות בתמונות.
בצה"ל מצביעים על דריכות שיא והגברת כוננות לדרגה מרבית, כאשר המערכת מתוחה עד הקצה ונערכת בכוחות מתוגברים לקראת יום כיפור - עם דגש על סוכות ושמחת תורה. במהלך ימי החג צפויים לפקוד את אזור יהודה ושומרון אלפי מטיילים, שיבקרו באתרי התיירות, היישובים הוותיקים ובנקודות ההתיישבות החדשות שהוקמו לאחרונה. על כן צה"ל מתגבר כוחות לאורך הצירים ובמוקדי החיכוך, כדי להבטיח ולאבטח את שלומם של הבאים.