היערכות צה"ל לחגי תשרי נמשכת גם אחרי ראש השנה, וכוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים במבצע ממוקד ורחב היקף לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים הכוחות סרקו יותר מ-1,200 מבנים ואתרים באזור וחשפו בין היתר מעבדה לייצור מטעני חבלה, ולאחרונה נצפו נגמ"שים רבים גם בגזרת שכם.

היערכות צה"ל לחגי תשרי נמשכת גם אחרי ראש השנה, וכוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים במבצע ממוקד ורחב היקף לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים הכוחות סרקו יותר מ-1,200 מבנים ואתרים באזור וחשפו בין היתר מעבדה לייצור מטעני חבלה, ולאחרונה נצפו נגמ"שים רבים גם בגזרת שכם.

היערכות צה"ל לחגי תשרי נמשכת גם אחרי ראש השנה, וכוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים במבצע ממוקד ורחב היקף לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים הכוחות סרקו יותר מ-1,200 מבנים ואתרים באזור וחשפו בין היתר מעבדה לייצור מטעני חבלה, ולאחרונה נצפו נגמ"שים רבים גם בגזרת שכם.

הנוכחות הצבאית מורגשת גם בשטח, כאשר באזור חווארה הסמוך לשכם נצפו נגמ"שים מתקדמים מסוג "איתן", שבהם פועלים כוחות הנח"ל, לצד הפעילות השוטפת של הכוחות בשטח. התיעוד, שהופץ בסוכנויות הידיעות בעולם, מעיד על העמקת האחיזה המבצעית של צה"ל בשטח והכנסת כלים משוריינים כבדים ללב המוקדים החמים ביותר. המשוריינים תועדו בשיירות יחסית גדולות, כפי שניתן לראות בתמונות.

הנוכחות הצבאית מורגשת גם בשטח, כאשר באזור חווארה הסמוך לשכם נצפו נגמ"שים מתקדמים מסוג "איתן", שבהם פועלים כוחות הנח"ל, לצד הפעילות השוטפת של הכוחות בשטח. התיעוד, שהופץ בסוכנויות הידיעות בעולם, מעיד על העמקת האחיזה המבצעית של צה"ל בשטח והכנסת כלים משוריינים כבדים ללב המוקדים החמים ביותר. המשוריינים תועדו בשיירות יחסית גדולות, כפי שניתן לראות בתמונות.

הנוכחות הצבאית מורגשת גם בשטח, כאשר באזור חווארה הסמוך לשכם נצפו נגמ"שים מתקדמים מסוג "איתן", שבהם פועלים כוחות הנח"ל, לצד הפעילות השוטפת של הכוחות בשטח. התיעוד, שהופץ בסוכנויות הידיעות בעולם, מעיד על העמקת האחיזה המבצעית של צה"ל בשטח והכנסת כלים משוריינים כבדים ללב המוקדים החמים ביותר. המשוריינים תועדו בשיירות יחסית גדולות, כפי שניתן לראות בתמונות.