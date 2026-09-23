משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים השוהים באקוודור, והמליץ לנקוט משנה זהירות בעקבות אירועי מזג אוויר קיצוני. מהמשרד נמסר כי הרשויות הכריזו על התראה אדומה בכל רחבי המדינה בעקבות התפתחות ותחזיות תופעת אל ניניו. עוד נמסר כי "ישראלים השוהים במדינה מתבקשים להתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות ולהימנע משהייה או נסיעה באזורים המועדים להצפות, מפולות וזרימות מים. מומלץ להימנע מחציית נהרות, נחלים או כבישים מוצפים, גם אם מפלס המים נראה נמוך. במקרה חירום ניתן לפנות למוקד החירום המקומי 911, או לקו החירום של שגרירות ישראל בקיטו שמספרו 59323971500+".