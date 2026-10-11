חאלד בן מוחמד מחאמיד - שהורשע בגרימת מותם ברשלנות של שני פועלים ב תאונת דרכים קטלנית ב-2019 במנהרת אלוף שדה ולפציעתם של עוד חמישה - ישוחרר ממאסר עוד כמה ימים, אחרי 11 חודשים בלבד. כך קבעה וועדת השחרורים בבית הסוהר צלמון, בראשות השופטת בדימוס רונית בש. מחאמיד, בן 34 מאום אל פחם, הורשע בנהיגת רכב ברשלנות או בקלות ראש ונידון במקור ל-18 חודשי מאסר.

התאונה הקטלנית באלוף שדה, 2019 ( צילום: שמוליק דודפור, דוברות כב"ה מחוז דן )





גלריה ( צילום: שאול גולן )

מחאמיד שימש כנהג הסעות, ובמסגרת תפקידו הסיע פועלים מאזור הצפון לאתרי בנייה באזור המרכז באמצעות רכב מסחרי. מכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום לתעבורה בבת ים עלה כי ב-22 בדצמבר 2019, ב-5:40 בבוקר, הוא אסף שבעה פועלים כדי להסיעם למקום עבודתם בגבעתיים.

עם צאתו ממנהרת אלוף שדה, סטה מחאמיד מנתיב נסיעתו, והתנגש בעוצמה עם חזית הרכב בחלקה האחורי של משאית, שעמדה בנתיב הימני ביותר בכביש, עם אורות ואותות מצוקה דולקים. כתוצאה מההתנגשות נלכדו הפועלים יונס חראז וסאמי יאסין מתחת לחלקה האחורי של המשאית, ונהרגו במקום. שאר הפועלים נפצעו. בכתב האישום נכתב כי בזמן התאונה "היה אור יום וראות טובה, כביש האספלט היה תקין ויבש, ללא כל מכשולים בדרך".

הפרקליטות ציינה בכתב האישום כי "התאונה נגרמה כתוצאה מנהיגתו הרשלנית של הנאשם, שנהג בקלות ראש, ברשלנות חמורה ובחוסר תשומת לב. הוא לא התאים את אופן נהיגתו לתנאי הדרך ונהג באופן שסיכן את כלל יושבי הרכב". מחאמיד, כאמור, הורשע ונידון ל-18 חודשי מאסר בפועל, עד יולי 2027.

מחאמיד בזירת התאונה, 2019 ( צילום: איתי בלומנטל )

יונס חראז וסאמי יאסין שנהרגו בתאונה

לאחרונה, פנה מחאמיד באמצעות עורכי הדין אלינה וליאור כרסנטי, מומחים בנושא שחרור מוקדם, לוועדת השחרורים בבקשה לקיצור עונשו. המשטרה לא התנגדה לבקשה אך הפרקליטות כן, בשל חומרת העבירה. עורכי הדין טענו בפני הוועדה: "אנו מדגישים את תפקודו התקין בכלא ואת הדרך הטיפולית שעבר, מה גם שמסוכנותו של האסיר נמוכה ושחרורו אינו מסכן את שלום הציבור".

וועדת השחרורים ציינה כי האסיר הודה במעשיו, הביע צער רב, תפקד באופן חיובי בכלא חרמון וכיבד את כללי המחלקה. הוועדה קבעה כי "עסקינן במי שהורשע בעבירות חמורות שעיקרן שני מקרים של גרימת מוות ברשלנות. מנגד, יש לתת את הדעת לתמונה החיובית העולה מחוות הדעת של גורמי הטיפול המדברות בעד עצמן. יש לתת את הדעת להודאת האסיר ולחרטתו הכנה, ותפקודו החיובי. האסיר שילם את סכומי הפיצוי שהושתו עליו. הנתונים מצביעים על כך שהאסיר ראוי לשחרור מוקדם ושחרורו אינו עתיד לסכן את שלום הציבור".

הוועדה הורתה על שחרורו המוקדם של מחאמיד, כ-11 חודשים בלבד אחרי שנכנס לכלא. עם זאת, הוא ישוחרר בתנאים מגבילים, בהם התייצבות בתחנת המשטרה וצו עיכוב יציאה מהארץ.