גבר כבן 60 נהרג הערב (יום שישי) בתאונת דרכים בכביש 90, סמוך ליישוב משואה שבבקעת הירדן. כוחות הצלה שהגיעו לזירה איתרו אותו בתעלה לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה - וקבעו את מותו. חמישה בני אדם נוספים נפצעו. בני 60 ו-40, נפצעו קשה, אחד נפצע בינוני ושניים קל, ופונו לטיפול בבית החולים. מסוקי צה"ל היו מעורבים בפינוי והמשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע.

גלריה זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הדיווח התקבל בשעה 18:43 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע, על תאונת דרכים בין כמה כלי רכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-5 פצועים בדרגות פציעה שונות. מסוק מד"א-הצלה אייר הוזנק לאירוע.

פרמדיקית מד"א אורית אוחנה וחובשים בכירים במד"א מתי כרמי ואביעד עמר, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין 4 כלי רכב, כל הרכבים היו עם פגיעות פח קשות מאוד. אחד מהרכבים היה בתעלה בצד הדרך ובתוכו היה גבר כבן 60 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום.

"בנוסף, אחד מהרכבים היה הפוך ובו היה גבר כבן 40 במצב קשה ומעורפל הכרה, עם חבלות בבטן ובגפיים. אותר גם פצוע בינוני, גבר כבן 30, שהיה בהכרה וסבל מחבלות בבטן. הענקנו לכולם טיפול רפואי בשיתוף כוח רפואה של צה"ל ופינינו אותם לבתי החולים תוך המשך טיפול רפואי. מהמקום פינינו עוד שני פצועים במצב קל".