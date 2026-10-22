"וואו! תודה. זה היה נהדר", אמר טראמפ בנאומו, בזמן שהמאבטחים הוציאו דווקא את המוחה שהותקף. "וואו, אני אוהב את זה. ראיתי את זה. זה היה מדהים. וואו", אמר טראמפ. "זה היה בלתי ייאמן. כולם בסדר? מי הבחור שזרק את האגרוף? הסתכלתי ישר על האזור הזה ועל המטורף הזה. אני לא אמור לדבר על מראה חיצוני, זה היה בחור מאוד לא מושך למראה. ברגע שאני נכנס לפוליטיקה, אני אמור לומר שמראה לא משנה. אני יכול לראות את האישה הכי יפה ולא לשים לב, אבל הבחור הזה היה באמת לא מושך".