נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קטע את נאומו הלילה (בין רביעי לחמישי) בעצרת בחירות במדינת דרום קרוליינה - לאחר שקטטה פרצה בקהל. לפי "פוקס ניוז", כבר בדקות הראשונות של הנאום נרשמו הפרעות לנשיא על-ידי מפגינים נגדו, שהוצאו על-ידי כוחות הביטחון. בשלב מסוים נוצרה מהומה - ואחד מתומכיו של הנשיא האמריקני תקף מפגין שהיה במקום.
"וואו! תודה. זה היה נהדר", אמר טראמפ בנאומו, בזמן שהמאבטחים הוציאו דווקא את המוחה שהותקף. "וואו, אני אוהב את זה. ראיתי את זה. זה היה מדהים. וואו", אמר טראמפ. "זה היה בלתי ייאמן. כולם בסדר? מי הבחור שזרק את האגרוף? הסתכלתי ישר על האזור הזה ועל המטורף הזה. אני לא אמור לדבר על מראה חיצוני, זה היה בחור מאוד לא מושך למראה. ברגע שאני נכנס לפוליטיקה, אני אמור לומר שמראה לא משנה. אני יכול לראות את האישה הכי יפה ולא לשים לב, אבל הבחור הזה היה באמת לא מושך".
הוא פנה לאדם ש"זרק אגרוף" ואמר כי הזכיר לו את המתאגרף איוונדר הוליפילד, המכונה "The Real Deal", לשעבר אלוף העולם. הוליפילד נכח בעצרת. "הבחור הזה קם, ופשוט חטף מכה", הוסיף.
ב"פוקס" דווח כי בתוך כ-10 דקות מתחילת הנאום נרשמו לפחות שש הפרעות לנשיא, בין היתר בקריאות "בוגד" ובדרישות לשחרור מסמכי אפשטיין. הקהל הגיב בכל פעם בקריאות "USA! USA!". לאחר המהלומות אמר טראמפ כי מפגינים "לא מבינים שזה מסוכן באמת לעשות את זה" בעצרת כזו, והוסיף כי נדרש "אומץ מסוים" מצד מי שמגיב כך.
במהלך העצרת הביע טראמפ תמיכה במועמדת דרום קרוליינה לסנאט דרלין גרהאם, אחותו של הסנאטור המנוח לינדזי גרהאם. "לינדזי אמר לי שהוא מכבד את דרלין יותר מכל אדם חי - זה כולל אותי ולא הייתי מרוצה מזה, דרלין", התבדח טראמפ לקול תשואות הקהל. במקביל נשמעו קריאות נגדו מצד מתנגדיו - וטראמפ השיב: "לא מפריע לי שהם עושים את זה, אבל זה תמיד ממש בשורות המחץ שלי. היו לי שלושה פאנצ'ים, ובכולם הם תזמנו את זה בצורה נהדרת".
פחות משבועיים לפני בחירות האמצע ב-3 בנובמבר, גרהאם בערך שווה בסקרים עם הדמוקרטית אנני אנדרוז - במדינה שבה הרפובליקנים בדרך כלל מנצחים בקלילות. ברויטרס ציינו כי מדובר בסימן נוסף לרוחות הנגדיות הפוליטיות העומדות בפני מפלגתו של טראמפ על רקע מחירי הדלק הגבוהים והמלחמה באיראן.
למרות נתוני הסקרים שהראו את הפופולריות שלו בשפל של כל הזמנים, טראמפ ניהל קמפיין בכמה מדינות במאמץ לשמור על רוב רפובליקני בקונגרס. כל 435 המושבים בבית הנבחרים של ארה"ב ו-35 מתוך 100 מושבי הסנאט, עומדים על הפרק ב-3 בנובמבר, כאשר לדמוקרטים סיכוי טוב להחזיר את השליטה בבית הנבחרים, ולהתחרות עד הרגע האחרון על השליטה בסנאט.
טראמפ נסע לדרום קרוליינה כדי לעזור לגרהאם להכריע את המרוץ. אנליסטים אמריקנים הגדירו את המדינה, שבה טראמפ ניצח ב-2024 בכמעט 18%, כ"נוטה לרפובליקנית". חברת הקונגרס ננסי מייס,הרפובליקנית אמרה כי "העובדה שהוא מגיע לדרום קרוליינה ימים לפני הבחירות אומרת עד כמה הן צמודות"
הקמפיין של טראמפ בחודש האחרון הוביל אותו במידה רבה לאזורים בעלי נטייה רפובליקנית, שבהם ניצח בנוחות בבחירות קודמות - מה שמדגיש את האתגרים העומדים בפני הרפובליקנים בניסיון לשמור על השליטה בסנאט ובבית הנבחרים. סקר רויטרס/איפסוס האחרון, שפורסם ביום שני, מצא כי 31% מהאמריקנים מאשרים את ביצועיו של טראמפ בתפקיד, שפל שיא עבור הנשיא.