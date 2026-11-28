יו"ר רע"מ מנסור עבאס, אמר לראשונה בקולו שחמאס הוא ארגון טרור. בריאיון לחדשות 12 אמר עבאס כי הוא "מגדיר את חמאס כארגון טרור. מזמן האירוע הזה סגור אצלי. ההתלבטות שלנו אם להגיד או לא להגיד היא לא לגבי הפעולות, המעמד וההתנהלות שלהם. אנחנו גינינו והגדרנו את הפעולות כפעולות טרור, לחלוטין. אבל יש אנשים שמשתמשים בזה כמשהו פוליטי, ולכן דחקו אותנו בהקשר הזה לפינה. הנושא הזה מורכב עדיין, וזה לא קשור להאשמה נגדנו שאנחנו תומכים בטרור. יש היבטים שונים של הנושא הזה, שקשורים לרמה האישית, לרמת החברה הערבית, לרמת היחסים עם העם הפלסטיני בכללותו, להסתכלות על הסכסוך עצמו. אנחנו לא פתרנו את הבעיות".