צה"ל הודיע הערב (ראשון) כי חיסל בתקיפה בחאן יונס שברצועת עזה את צקר נביל מוסא קיסי, מחבל מיחידת הנוחבה של חמאס, שלפי הצבא השתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

צה"ל הודיע הערב (ראשון) כי חיסל בתקיפה בחאן יונס שברצועת עזה את צקר נביל מוסא קיסי, מחבל מיחידת הנוחבה של חמאס, שלפי הצבא השתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

צה"ל הודיע הערב (ראשון) כי חיסל בתקיפה בחאן יונס שברצועת עזה את צקר נביל מוסא קיסי, מחבל מיחידת הנוחבה של חמאס, שלפי הצבא השתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

לפי הודעת דובר צה"ל, לצד פעילותו בחמאס שימש קיסי כמנהל העמותה הטורקית "דניז פנארי" (Deniz Feneri), שמציגה את עצמה כעמותה העוסקת בסיוע הומניטרי. בצה"ל טוענים כי בפועל קיימה העמותה קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית.

לפי הודעת דובר צה"ל, לצד פעילותו בחמאס שימש קיסי כמנהל העמותה הטורקית "דניז פנארי" (Deniz Feneri), שמציגה את עצמה כעמותה העוסקת בסיוע הומניטרי. בצה"ל טוענים כי בפועל קיימה העמותה קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית.

לפי הודעת דובר צה"ל, לצד פעילותו בחמאס שימש קיסי כמנהל העמותה הטורקית "דניז פנארי" (Deniz Feneri), שמציגה את עצמה כעמותה העוסקת בסיוע הומניטרי. בצה"ל טוענים כי בפועל קיימה העמותה קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית.

"במסגרת תפקידו בעמותה, פעל המחבל להעסקתם של מחבלים רבים באופן קבוע וכן למתן תמיכה כלכלית למחבלי חמאס. העמותה ובכיריה מציגים את פעילותם כפעילות הומניטרית, אך בפועל מקדמים גיוס כספים לתמיכה בארגון הטרור חמאס", נמסר. "מדובר בניצול ציני של המרחב ההומניטרי לצורך תמיכה בפעילות טרור, תוך קידום פעילותו של חמאס במסווה הומניטרי".

"במסגרת תפקידו בעמותה, פעל המחבל להעסקתם של מחבלים רבים באופן קבוע וכן למתן תמיכה כלכלית למחבלי חמאס. העמותה ובכיריה מציגים את פעילותם כפעילות הומניטרית, אך בפועל מקדמים גיוס כספים לתמיכה בארגון הטרור חמאס", נמסר. "מדובר בניצול ציני של המרחב ההומניטרי לצורך תמיכה בפעילות טרור, תוך קידום פעילותו של חמאס במסווה הומניטרי".

"במסגרת תפקידו בעמותה, פעל המחבל להעסקתם של מחבלים רבים באופן קבוע וכן למתן תמיכה כלכלית למחבלי חמאס. העמותה ובכיריה מציגים את פעילותם כפעילות הומניטרית, אך בפועל מקדמים גיוס כספים לתמיכה בארגון הטרור חמאס", נמסר. "מדובר בניצול ציני של המרחב ההומניטרי לצורך תמיכה בפעילות טרור, תוך קידום פעילותו של חמאס במסווה הומניטרי".