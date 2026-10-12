בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (שני) 18 שנות מאסר בפועל על מוחמד יוסוף שחאדה, שהורשע ברצח בן דודו מוסטפא (22), בעקבות סכסוך משפחתי על מקום חניה בשכונת ענאתא בעיר. שחאדה יחויב לשלם פיצוי בסך 215 אלף שקל.

ארכיון ( צילום: נדב אבס )

שחאדה הורשע במסגרת הסדר טיעון גם בגרימת חבלה בנסיבות מחמירות לאחיו של מוסטפא. על פי כתב האישום המתוקן, באוגוסט 2023 התפתח עימות אלים בין בני המשפחה על רקע סכסוך בנוגע לשימוש בחניה סמוכה לבתיהם, שבמהלכו דקר שחאדה את בן דודו לפחות 14 פעמים בחלקי גופו השונים, עד שהתמוטט - ומת.

בהמשך דקר שחאדה גם את אחיו של המנוח, שניסה לסייע לו, וגרם לו לפציעה קשה שהצריכה התערבות כירורגית. בטיעוניה לעונש הדגישה פרקליטות מחוז ירושלים את חומרת המעשים ואת העובדה שמדובר באירוע מתמשך שבמהלכו היו לשחאדה כמה הזדמנויות לעצור את ההסלמה, אך הוא בחר להמשיך באלימות.

הפרקליטות עמדה על ריבוי הדקירות באזורים חיוניים בגופו של המנוח, על הפגיעה הקשה באחיו ועל כך ששחאדה התקשה ליטול אחריות מלאה למעשיו. עוד הדגישה את הנזק העמוק והמתמשך שנגרם למשפחת המנוח, צעיר שהתנדב במד"א וביצע שירות לאומי, ושחייו נגדעו באחת. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להטיל עליו 25 שנות מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית, נוכח חומרת המעשים ותוצאותיהם הקשות.

"נגדעו חייו של צעיר עם עתיד מזהיר"

בית המשפט קבע כי שחאדה הוא שהחל באלימות הפיזית, וכי דקירותיו החוזרות ונשנות של מוסטפא, ובהמשך גם של אחיו, מלמדות על אכזריות ובריונות. עוד נקבע כי אין מדובר בהגנה עצמית וכי נטילת האחריות של שחאדה נותרה מסויגת. בעניינם של המעורבים הנוספים, שהיו קטינים בעת האירוע, התנהלו הליכים נפרדים.

עו"ד בני ליבסקינד מפרקליטות מחוז ירושלים מסר: "מדובר באירוע קשה מאוד. סכסוך בין בני משפחה על מקום חניה שהסתיים ברצח. הנאשם דקר את בן דודו שוב ושוב, עד שקרס ומת מפצעיו, ופצע גם את אחיו. אי אפשר להתעלם מחומרת המעשים ומהתוצאה הקשה שלהם. בסופו של דבר, ויכוח על מקום חניה הסתיים באובדן חיי אדם, והותיר אחריו משפחה שנאלצת להתמודד עם התוצאות הקשות של האירוע הזה".