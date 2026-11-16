הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בטבריה כתב אישום נגד אסמאעיל עודתאללה, תושב עילוט שבצפון, שהתחזה לשוטר, עצר נהגת בצד הדרך ודרש ממנה לקיים עימו יחסי מין בתמורה לביטול דוח תנועה. לפי האישום, עודתאללה נסע אחרי המתלוננת, הפעיל ברכבו אורות כחולים מהבהבים הנחזים לאורות משטרתיים וסימן לה לעצור בצד הדרך. המתלוננת, שסברה כי מדובר בשוטר, נענתה להוראתו ומסרה לו לבקשתו את רישיונותיה ואת מפתחות רכבה. בהמשך דרש ממנה הנאשם לקיים עימו יחסי מין או מעשה מיני אחר, תוך ביצוע תנועות בעלות אופי מיני, בתמורה לכך שיוותר לה על דוח ולא יעשה שימוש בתיעוד שלטענתו נמצא ברשותו.