ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בהצהרה מוקלטת ליו"ר ישר! גדי איזנקוט, וקרא להקמת "ממשלת פיוס לאומי". נתניהו טען כי אחרי העדכון הביטחוני שקיים עם איזנקוט בחמישי, הפגישה "חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים ממשלת אחדות לאומית שתוכל לעמוד באתגרים הביטחוניים העצומים והמורכבים שלפנינו". לדבריו, "המשטר האיראני שחותר להשמדת ישראל שוב פועל לחדש את תוכנית הגרעין, עלינו להסיר מעל ראשנו איום קיומי זה אחת ולתמיד". הוא פנה לאיזנקוט: "ניכנס לחדר, בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס".