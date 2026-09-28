ניו יורק היא העיר המובילה בעולם לשנת 2026, ותל אביב נכנסה לצמרת העולמית במקום ה-34, כך עולה ממדד הערים הגלובליות של חברת המחקר Oxford Economics, שבחן 1,000 ערים לפי כלכלה, הון אנושי, איכות חיים, סביבה וממשל. תל אביב, שקיבלה ציון כולל של 81.2 מתוך 100, דורגה לפני וינה, סן דייגו וסיאול. היא הציגה ציונים גבוהים יחסית בכלכלה ובהון אנושי, אך ציון נמוך יותר במדד הממשל. חיפה דורגה במקום ה-144 וירושלים במקום ה-179. ניו יורק זכתה במקום הראשון בזכות עוצמת הכלכלה ושוק העבודה שלה, ואחריה דורגו לונדון ופריז. את העשירייה הראשונה משלימות סיאטל, סן פרנסיסקו, דבלין, בוסטון, סן חוזה, טוקיו וציריך. לפי עורכי המדד, הערים המובילות בולטות לא רק בעוצמה כלכלית, אלא גם ביכולת למשוך כוח אדם מיומן, באיכות החיים, בתרבות, בתשתיות, בסביבה ובמוסדות השלטון.