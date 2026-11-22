סלימאן אבו מדיעם (19), סטודנט במכללת ספיר ותושב רהט, טען כי שוטרים רעולי פנים פשטו על בית משפחתו במהלך הלילה, היכו אותו בפניו ובגופו ועיכבו אותו בחשד לתקיפת שוטרים. לטענת בני משפחתו, השוטרים כלל לא התכוונו להגיע לביתם, אלא חיפשו חשוד אחר. בעקבות האירוע קיבל הצעיר טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע, לאחר שסבל מחבלות בפניו ובגופו. "חשבנו שבאו לחסל אותו", סיפר דודו של סלימאן.

תיעוד החיפוש בביתו של סלימאן





המשטרה מסרה כי "במהלך פעילות מבצעית של כוחות המשטרה במתחם מגורים בעיר רהט, שנועדה למעצר חשוד, הפריע המעורב לפעילות הכוחות, סירב להזדהות ולהישמע להוראות השוטרים, הכשיל את עיכובו כדין ואף תקף את השוטרים. לנוכח התנהלותו, נעצר. טענות באשר להתנהלות השוטרים, ככל שיועלו, ייבחנו על ידי הגורמים המוסמכים". החשוד, נציין, נעצר בבית אחר ולא בביתו של סלימאן.

בתיעוד מהאירוע נראים שוטרים חמושים נכנסים לבית המשפחה בציוד מבצעי, כשנשקיהם שלופים, ומוציאים את בני המשפחה אל מחוץ לבית לצורך חיפוש. לדברי המשפחה, השוטרים תקפו את סלימאן, כיסו את עיניו והובילו אותו לניידת משטרה. הוא נלקח לתחנת רהט, שם עוכב לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים, ובהמשך שוחרר והגיע לבית החולים לקבל טיפול.

יונס אבו מדיעם, דודו של סלימאן, שהיה בבית בזמן האירוע, סיפר: "התעוררתי בשלוש וחצי בבוקר לקולות של הילד צורח. אני גר בקומה השנייה והוא בקומת הקרקע. יצאתי מהדלת וירדתי במדרגות, והשוטרים שלפו לעברי נשק ואמרו לי לא להתקדם. היו שוטרים שהרביצו לו בגב ובפנים, עם הקת של הנשק".

גלריה "שוטרים הרביצו לו עם הקת של הנשק". סלימאן ( צילום: באדיבות המצולם )

לדבריו, סלימאן התעורר משנתו כששוטרים רעולי פנים נכנסו לחדרו וכיוונו לעברו נשק. "הוא לא הבין מה קורה. הוא שאל אותם 'מה יש לכם?', אבל הם רק צעקו עליו לשתוק. לא ידענו מה קורה, חשבנו שבאו לחסל אותו", סיפר.

יונס סיפר כי השוטרים הגיעו למקום בעקבות מידע על מיקומו של חשוד, אך טעו בזיהוי הבית. "לפי מה שהבנו, לא הייתה להם כתובת, אלא רק מיקום. הם הוציאו את כל בני המשפחה מהבית. ביקשנו לדעת מה קרה, והם רק שלפו לעברנו נשק. בסוף אמרו לנו שזו טעות, אבל סלימאן נלקח לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. אני לא מבין איזו תקיפה".

"כמעט הרגו אותו", הוסיף הדוד. "איך המשטרה רוצה שהאלימות תיפסק כשהשוטרים בעצמם נוהגים באלימות כלפי אזרחים? סלימאן הוא סטודנט במכללת ספיר. אנחנו לא ארגון טרור ולא נמצאים בעזה. אנחנו במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית. בתל אביב או בבני ברק השוטרים לא היו יכולים להתנהג ככה, אבל ברהט כן".

ענאן אבו מדיעם, קרוב משפחה נוסף שבביתו נערך חיפוש, הוסיף: "ראינו את סלימאן למטה, כשהכוחות לוקחים אותו. העיניים שלו היו מכוסות והכניסו אותו באלימות לרכב. הבת שלי, בת תשע, הרטיבה את עצמה מרוב פחד, והבן שלי, שיש לו צרכים מיוחדים, לא מפסיק לבכות".

צילום: פרטי

לדבריו, השוטרים הוציאו את המבוגרים מהבתים והותירו את הילדים בפנים. "הם הגיעו עם נשק שלוף, עם קסדות, כמו בעזה. צעקו לנו לרדת על הרצפה, הוציאו אותנו לכביש וערכו עלינו חיפוש בקור. אפילו את אבא שלנו, שהוא נכה, לקחו. הם לא הזדהו ולא הסבירו מה קורה. אנחנו עדיין לא יודעים למה עשו את זה".

עו"ד מוחמד אבו פריח, המייצג את סלימאן, מסר: "מדובר באירוע חמור ומזעזע, שבמסגרתו אזרח תמים שישן בביתו מצא את עצמו קורבן לאלימות משטרתית קשה, בעקבות טעות של השוטרים שהגיעו לבית הלא נכון במסגרת חיפוש אחר אדם אחר".