גבר בן 59 מפתח תקווה שהגיע לבית החולים בילינסון בעיר במצב קשה בעקבות חבלות שנגרמו לו באירוע אלימות, מת היום (ראשון) מפצעיו. במשטרה חושדים כי מדובר בניסיון שוד שהסתבך, ובעקבות מותו שונתה החקירה לחשד לרצח.
ניסיון השוד, לפי החשד, אירע ב-5 בנובמבר, אז הגיע הגבר לבית החולים כשהוא סובל מחבלות ובמצב קשה. בעקבות הדיווח פתחה המשטרה בחקירה בתחנת פתח תקווה, שבמהלכה עלה חשד כי הפציעה נגרמה כתוצאה מאירוע אלימות.
במהלך הלילה עצרו השוטרים חשוד במעורבות באירוע. מעצרו הוארך עד 10 בנובמבר, והחקירה נמשכת במחלק הפשעים של מרחב השרון.