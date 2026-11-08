חשד לרצח בשוד שהסתבך: נקבע מותו של תושב פתח תקווה

תושב העיר, בן 59, שהגיע לבית החולים בילינסון לפני שלושה ימים במצב קשה עם חבלות, מת מפצעיו. במשטרה חושדים כי מדובר בניסיון שוד שהסתבך, ונחקר כעת כחשד לרצח. חשוד במעורבות נעצר ומעצרו הוארך עד יום שלישי