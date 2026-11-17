קלישאה ישנה גורסת שכל סערה בישראל נשמעת כמו "בית הקלפים", עד שמתברר שהיא בעצם קרובה יותר ל"פולישוק". התנהלות המפכ"ל ולשכתו בנוגע לפרשת מעצרם של פעילי רע"מ באשמורת הבוקר של יום הבחירות מגלה שלא בהכרח צריך לבחור ביניהם: אפשר גם לפעול באופן שהוא לכל הפחות מסריח עד השמיים ואמור להטריד כל אזרח וגם לעשות זאת בשלומיאליות מעוררת השתאות.

למעשה, האופן שבו לכאורה פעלה המשטרה בשירות לשכת נתניהו מגלה שחלה אי-הבנה בנוגע לפרט מהותי בתהליך ההתרסקות המפואר של הארגון תחת רב-ניצב דני לוי: במשך ארבע שנים נהוג היה לחשוב שהוא "נפל" לידיו של השר איתמר בן גביר, שהחזיק את שדרת הפיקוד באזורי אינטימיים באמצעות הנפת חרב המינויים והקידומים מעל לראשי הקצונה הבכירה. והנה מתברר שמספיק טלפון מראש הסגל בלשכת נתניהו כדי להוציא לפועל מבצע מעצרים פוליטי על בסיס ראיות קלושות, להיכנס לבתים של אנשים ללא צו ואחר להוציא הודעת דוברות פומפוזית ומפורטת כאילו התיק למעשה פוענח ונשאר רק להגיש כתבי אישום.

מפכ"ל המשטרה דני לוי ( צילום: משטרת ישראל )

כמובן שכל זה גויס במהירות שבה ערבים נרצחים מתחת לאף של המשטרה לקמפיין של נתניהו והליכוד, בטענה ש"הערבים גונבים את הבחירות". ובאמת, מה רוצים מנתניהו? המפכ"ל בכבודו ובעצמו הודה שהוא אישר לפרסום את ההודעה הבלתי נתפסת, שבה קיבל פירגון על "מדיניות... לפעול בנחישות לשמירה על טוהר הבחירות" (כלומר, לעבוד) ושם הוכרז כי "נתפסו מעטפות ובהן עשרות אלפי שקלים במזומן לצד פתקים וממצאים נוספים החשודים כקשורים לעבירות הנחקרות", ואף הוצהר כי מדובר בפעילי מפלגת רע"מ. בערוץ 14 נהוג לעבוד עם הרבה פחות מזה, בטח כשעל הפרק נמצאת סכנת אובדן השלטון. היה רק חסר שדוברות המשטרה תצרף תמונה של ח"כ מנסור עבאס כדי לסגור את הפינה עבור מי שטרם הפנים את המסר.

בכך ניצלה המשטרה לרעה את מעט האמון שעוד נותר בה: היא השתמשה בכוח העצום שלה להשפיע על סדר היום באופן ששירת באופן חסר תקדים צד פוליטי ביום הבחירות, ועוד התיימרה להפגין "שקיפות" בזמן שהיא מסתירה את המקור המפוקפק של הפרשה כולה. ומכיוון שהמפכ"ל עצמו התהדר שהמבצע בוצע "בהתאם למדיניות" והוא הודה שההודעה עברה את אישורו, האחריות שלו לא מתבטאת רק בהיותו השוטר מס' 1 אלא שותף פעיל באירוע שמצליח בכישרון רב להיות גם חמור להחריד וגם מטופש להפליא. או כמו שצריך לקרוא לזה בקדנציה שלו: עוד יום במשרד.

בהחלט, אין ספק שזאת הדרך הראויה וההגיונית לברר האם המפכ"ל, דוברו ואחרים אימצו פרקטיקות של משטרים אפלים: קצין מכהן בדרגת ניצב יבדוק את המפקד שלו. מה כבר יכול להשתבש