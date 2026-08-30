חרף קביעת בג"ץ כי יש לחשוף את שמות העותרים יוצאי השב"כ נגד מינויו של ראש השירות דוד זיני, במהלך דיון שהתקיים בתחילת החודש - והפרוטוקול שלו נחשף הבוקר (ראשון) - נשיא העליון יצחק עמית ביקש מראש השב"כ לוותר על זכותו ואמר: "טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו, לא בטוח שזה עושה לו טוב".

הדיון התקיים בבקשת ביזיון בית המשפט, לאחר שיוצאי השב"כ שעתרו נגד מינויו של זיני לא מקיימים את החלטת בג"ץ לפרסום שמם.

ראש השב"כ זיני ונשיא העליון עמית ( צילום: אוליבייה פיטוסי, נחום סגל )

180 אנשי שב"כ לשעבר הגישו עתירות נגד מינויו של זיני לראש הארגון, אך עתירתם נדחתה וזיני מונה לתפקיד. לאחר פסק הדין הגיש ראש השב"כ לבג"ץ בקשה לחשוף את שמות העותרים שהגישו את העתירה בעילום שם.

בג"ץ קיבל את הבקשה וקבע כי לזיני יש זכות לעיין ברשימת העותרים. אלא שלמרות החלטת בג"ץ, אנשי השב"כ סרבו להעביר את שמותיהם של העותרים ולא מילאו אחר ההחלטה. זיני באמצעות בא כוחו עו"ד אוהד שלם הגיש בקשה לביזיון בית המשפט בשל סירובם של העותרים למלא אחר החלטת בית המשפט.

בדיון שהתקיים הבוקר בבקשה טען בא כוחם של אנשי השב"כ עו"ד איתן פלג כי בית המשפט לא הוציא צו עשה לחשיפת השמות - ועל כן לא ניתן לקבוע כי הם מפרים את החלטת בג"ץ. עורך דינו של זיני, עו"ד יעקב כרם, השיב על כך בדיון שהחלטת בג"ץ הייתה ברורה ודרש מהשופטים להוציא הוראה שאינה ניתנת לפרשנות אחרת.