לוחמות במילואים תוכננו לצאת לקורס נהיגה מבצעית, אלא שיומיים לפני תחילת ההכשרה עודכנו כי השתתפותן בקורס מבוטלת בעקבות איסור לשלב בו נשים. מסמך שהגיע לידי ynet חושף בין הדרישות, את הדרישה כי גברים בלבד ישתתפו בקורס. במסמך שהופץ לקראת תחילת הקורס נכתב בסעיף ו' של תנאי הקבלה כי הוא מיועד ל"גברים בלבד".

נעמה צדוק בקורס שנסגר בפני נשים





גלריה סעיף ו' - הקורס לגברים בלבד ( ללא קרדיט )

״יותר מזה שרצינו לצאת, גם הגדוד שלנו רצה שנצא. זה נעצר יומיים לפני הקורס, כשבדף ההנחיות היה כתוב 'גברים בלבד'. רק אז יצרו איתנו קשר ואמרו שלא נוכל לבוא״, סיפרה הלוחמת שהשתתפותה בקורס נמנעה ברגע האחרון, מעצם היותה אישה. ״אין עם מי לדבר, אין לנו קשר איתם. זה מקומם, פשוט לא הוגן. כשהיה נוח לקרוא לנשים בזמן המלחמה, ידעו לקרוא להן, ועכשיו כבר לא מתאים להם, הפכנו ללא רצויות״.

בהוראות הזימון לקורס נהיגה מבצעית ליין מילואים, נדרש פרופיל 82 ומעלה, רובאי 03, רישיון צבאי ואזרחי. נתונים שבהחלט גם לוחמת יכולה לעמוד בהם. אלא שכאמור, לצד אלו מופיעה הדרישה שמתמקדת במין. ״היכולות שנדרשות לתפקיד לא מתעלות על יכולת של כל לוחמת בשטח״, טענה לוחמת המילואים, שהתייצבה כבר למאות ימים בצו 8. ״התקווה שלי שיפתחו לנו את האפשרות להגיע לכל תפקיד שאין סיבה שלא נמלא אותו״, הוסיפה.

"חשבו שאני גבר"

ההוכחה ליכולתן של נשים לצלוח את הקורס ולמלא את התפקיד בפועל היא רס״ר (במיל׳) נעמה צדוק. אחרי שהשלימה שירות סדיר כלוחמת באריות הירדן בין השנים 2016 ל-2019, המשיכה למילואים בפלמ״ר (פלוגת רפואה מרחבית) של חטיבה דרומית ברצועת עזה. ״ההכשרה שלי הייתה כשהגדודים המעורבים עוד עשו טירונות ואימון מתקדם עם חי״ר רגלים. הייתי בבא״ח נח״ל עם כוח של נח״ל במשך 4 חודשי טירונות ואימון מתקדם. עשיתי בדיוק את אותה ההכשרה כמוהם״, סיפרה.

בפברואר 2025 היא השלימה את הקורס המדובר לצידם של 30 לוחמים. ״הגעתי לשם בגלל טעות טכנית, חשבו שאני גבר. כשהמג״ד הבין שרוצים למנוע ממני לצאת לקורס - הוא התעקש עליי. הוא אמר ׳אין מצב שאת לא עושה את הקורס, לא אכפת לנו, גם אישה יכולה לעשות אותו׳. כששאלו אותו מה אני אעשה עם השטח, הוא צחק וענה ׳הילדה הזו הייתה בעזה יותר ממה שאת מדמיינת׳״, סיפרה ל-ynet.

נעמה צדוק במהלך הקרוס

לדברי צדוק, ״ברור שקיבלתי מבטים, כמו כל אישה חדשה שמגיעה למקומות כאלו. אבל הם הבינו יפה מאוד שאני בדיוק כמו כל אחד מהם, ואני נכנסת מתחת להאמר בכל מצב, עולה נהיגות ונוהגת לא פחות טוב מכל גבר. אחרי שסיימתי את ההכשרה, הבנתי שייעדו את הקורס לגברים בלבד״. אחרי שהשלימה את הקורס, שבעקבות המלחמה קוצר מ-3 שבועות לשבועיים בלבד, היא מילאה את התפקיד בשטח. ״אנשים עיקמו פרצוף, אבל כשאת עם קסדה בשטח לא מבדילים בין גבר לאישה. קיבלתי קריאות של ׳היי גבר', אז תיקנתי ואמרתי שאני לא גבר, שאלתי מה צריך וביצעתי״.

"כמו כל גבר הצלחתי להרים את ההאמר"

על ההחלטה של צה״ל למנוע מנשים לצאת להכשרה, אמרה: ״במלחמה לא הייתה להם בעיה לשלב אותנו, כולנו היינו למטרה אחת. עכשיו, כשהלחץ קצת ירד, פתאום הם אומרים ׳אוי, אישה׳. פתאום אי אפשר. כשהם היו צריכים, אני הייתי שם כדי להוכיח, אבל עכשיו 'כשנזכרו שאני אישה', החליטו שאנחנו רק מקשים עליהם, למרות שבשטח זה ממש לא המצב״.

בעניין הדרת נשים בצה״ל הוסיפה כי ״אני לא אומרת שנשים צריכות לעשות כל תפקיד, אנחנו פיזיולוגית בנויות אחרת, אבל יש תפקידים שאנחנו כן יכולות לעשות - וזה לגמרי אחד מהם. אין שום מניעה שאעשה את זה, כמו כל גבר הצלחתי להרים את ההאמר ורגעים בהם החלפתי את הגלגל של ההאמר וכל הגברים מסתכלים עליי. לבוא ולהגיד שאישה לא יכולה לעשות א׳, ב׳, ג׳ - זו טעות. רוב האנשים שאומרים את זה - פשוט לא היו בשטח או בצבא״.

בצה״ל מאשרים את הפרטים לפיהם נשים שולבו לאורך המלחמה בקורס, אמנם כעת הוחלט לחזור למתכונת של גברים בלבד. מדובר צה"ל נמסר : "הכשרת הקורס לנהיגה מבצעית (בלנ"ם) יועדה לגדודי חי״ר בהתאם למבנה וארגון לקרב הגדודי. במהלך המלחמה, לאור הצורך המבצעי ובהתאם לדרישות שעלו מהשטח, הורחבה ההכשרה לכוחות נוספים בצה״ל. במסגרת זו, במקרים בודדים השתתפו בקורס לוחמות בהתאם לצורך המבצעי ולדרישות כשירות המסגרת. במקרים פרטניים שבהם תידרש ההכשרה, תיבחן הבקשה ויינתן אישור פרטני בהתאם".