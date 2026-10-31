בש"ס עוד מעכלים את תוצאות הבחירות, שהורידו את הסיעה מ-11 מנדטים בכנסת הקודמת לשישה בלבד. למעשה, מדובר בתוצאה שמחזירה את ש"ס לימיה הראשונים, כאשר בבחירות 1992, זמן קצר לאחר הקמתה, זכתה במספר דומה של מנדטים.
יו"ר ש"ס אריה דרעי, שלא הופיע בפומבי מאז פרסום התוצאות, שוקל כעת בביתו את המשך דרכו הפוליטית ואת עתיד הנהגת המפלגה. בין האפשרויות שעל הפרק: פרישה מהחיים הפוליטיים והעברת המקל למנהיגות חדשה, או לחילופין התפטרות מהכנסת תוך שמירה על תפקיד יו"ר המפלגה מחוץ למשכן. אפשרות נוספת שנבחנת היא שדרעי יכהן בתפקיד מעין נשיא המפלגה, במעמד על, כאשר גורם אחר בתנועה הספרדית ינהל בפועל את ענייניה של ש"ס וייחשב ליושב הראש.
בימים האחרונים עלו רבני המפלגה לביתו של דרעי לשיחות חיזוק ועידוד בעקבות התוצאות הקשות. במקביל, הם עמלים על ניסוח מכתב, שאותו ניסח זקן רבני מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, ובו צפויה להופיע דרישה ברורה, כדעת תורה, כי דרעי יישאר בראש המפלגה וימשיך לשמש כנציגם וכבא כוחם של רבניה.
מי שעוקב אחר ההתפתחויות במפלגה זוכר תסריט דומה בבחירות 2015, אז חודשים ספורים לפני הבחירות הודיע דרעי על התפטרות מראשות המפלגה בעקבות פרסום הקלטה של מנהיג התנועה הרב עובדיה יוסף המנוח, שבה תקף דרעי ואמר כי אין לו אמון בו. דרעי הודיע כי יפרוש, כעבור שבועיים כינס את הח"כים של הסיעה ולאחר מכן את צוות קמפיין הבחירות, והודיע להם על שובו.
"אני מקבל בהכנעה ובהרכנת ראש את ציווי מועצת חכמי התורה", אמר דרעי. "לאחר תקופה לא פשוטה שבה ערכתי חשבון נפש אישי ומשפחתי ושקלתי את מכלול השיקולים החלטתי כי תנועת ש"ס, תנועתו של מרן זצ״ל, על מאות אלפי מצביעיה, חשובים יותר מכל שיקול שהוא. בראש מורם, גאווה ונחישות אמשיך להנהיג את התנועה כדי להמשיך את מפעליו הגדולים של מרן, ולהיות לפה לכל אותם אלו שהמדינה השאירה מאחור". זאת אחרי שהרבנים חתמו על מכתב לפיו "מועצת חכמי התורה דוחה בתוקף את בקשת יו"ר התנועה לפרוש מתפקידו וקובעת כי הוא ממלא את התפקיד ביד רמה ונאמנות על פי דעת תורה".
בשנת 1999, בעקבות הרשעתו בבית המשפט המחוזי בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, ועקב וגזירת עונש המאסר, פרש דרעי מהנהגת ש"ס ומהכנסת ונכנס לריצוי עונשו. בסוף 2012, לקראת הבחירות לכנסת ה-19, חזר דרעי לנהגת ש"ס, בתחילה כחלק מהנהגה משולשת לצד אלי ישי ואריאל אטיאס. במאי 2013 מונה מחדש ליו"ר יחיד של התנועה.