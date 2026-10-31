, שלא הופיע בפומבי מאז פרסום התוצאות, שוקל כעת בביתו את המשך דרכו הפוליטית ואת עתיד הנהגת המפלגה. בין האפשרויות שעל הפרק: פרישה מהחיים הפוליטיים והעברת המקל למנהיגות חדשה, או לחילופין התפטרות מהכנסת תוך שמירה על תפקיד יו"ר המפלגה מחוץ למשכן. אפשרות נוספת שנבחנת היא שדרעי יכהן בתפקיד מעין נשיא המפלגה, במעמד על, כאשר גורם אחר בתנועה הספרדית ינהל בפועל את ענייניה של ש"ס וייחשב ליושב הראש.

, שלא הופיע בפומבי מאז פרסום התוצאות, שוקל כעת בביתו את המשך דרכו הפוליטית ואת עתיד הנהגת המפלגה. בין האפשרויות שעל הפרק: פרישה מהחיים הפוליטיים והעברת המקל למנהיגות חדשה, או לחילופין התפטרות מהכנסת תוך שמירה על תפקיד יו"ר המפלגה מחוץ למשכן. אפשרות נוספת שנבחנת היא שדרעי יכהן בתפקיד מעין נשיא המפלגה, במעמד על, כאשר גורם אחר בתנועה הספרדית ינהל בפועל את ענייניה של ש"ס וייחשב ליושב הראש.

מי שעוקב אחר ההתפתחויות במפלגה זוכר תסריט דומה בבחירות 2015, אז חודשים ספורים לפני הבחירות הודיע דרעי על התפטרות מראשות המפלגה בעקבות פרסום הקלטה של מנהיג התנועה הרב עובדיה יוסף המנוח, שבה תקף דרעי ואמר כי אין לו אמון בו. דרעי הודיע כי יפרוש, כעבור שבועיים כינס את הח"כים של הסיעה ולאחר מכן את צוות קמפיין הבחירות, והודיע להם על שובו.

מי שעוקב אחר ההתפתחויות במפלגה זוכר תסריט דומה בבחירות 2015, אז חודשים ספורים לפני הבחירות הודיע דרעי על התפטרות מראשות המפלגה בעקבות פרסום הקלטה של מנהיג התנועה הרב עובדיה יוסף המנוח, שבה תקף דרעי ואמר כי אין לו אמון בו. דרעי הודיע כי יפרוש, כעבור שבועיים כינס את הח"כים של הסיעה ולאחר מכן את צוות קמפיין הבחירות, והודיע להם על שובו.

מי שעוקב אחר ההתפתחויות במפלגה זוכר תסריט דומה בבחירות 2015, אז חודשים ספורים לפני הבחירות הודיע דרעי על התפטרות מראשות המפלגה בעקבות פרסום הקלטה של מנהיג התנועה הרב עובדיה יוסף המנוח, שבה תקף דרעי ואמר כי אין לו אמון בו. דרעי הודיע כי יפרוש, כעבור שבועיים כינס את הח"כים של הסיעה ולאחר מכן את צוות קמפיין הבחירות, והודיע להם על שובו.