יו"ר ישר! ח"כ גדי איזנקוט עדיין מנהל משאים ומתנים במסגרת המנדט שהוטל עליו להרכבת ממשלה, אך במקביל הוא קיים היום (שלישי) בכנסת פגישה מדינית ראשונה מאז הבחירות עם ראש ממשלת צ'כיה אנדריי באביש. ל-ynet נודע כי הפגישה של איזנקוט עם באביש נערכה ביוזמת הצ'כים.

איזנקוט עם ראש ממשלת צ'כיה באביש ( צילום: דוברות מפלגת ישר! )

הגעת ראש מדינה לישראל מלווה בדרך כלל בפגישה עם יו"ר האופוזיציה. מאחר שכרגע אין יו"ר אופוזיציה באופן פורמלי, תיאם המל"ל (המטה לביטחון לאומי) לאיזנקוט את הפגישה עם ראש ממשלת צ'כיה. בהיעדר הכרעה ברורה בבחירות לכנסת ה-26, מנהיגי מדינות העולם ממתינים להקמת ממשלה כדי לברך את מי שימונה לראש הממשלה.

איזנקוט נפגש לפני הבחירות עם שגרירי ארצות הברית בישראל מייק האקבי, אולם כאמור הפגישה עם ראש ממשלת צ'כיה היא הראשונה מאז היוודע תוצאות הבחירות עם מנהיג מדינה. בפגישת איזנקוט-באביש היום נכחו גם סגן ראש הממשלה ושר החוץ של צ'כיה פטר מצינקה ושגרירת צ'כיה בישראל ורוניקה קוצ'ינובה.

מעמדו של איזנקוט כבכיר במערכת הפוליטית בישראל בא לידי ביטוי גם בשיחת העדכון המדיני-ביטחוני שערך עימו בשבוע שעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה שבה נכח גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף גיא מרקיזנו התקיימה בירושלים, לאחר שאיזנקוט פנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בדרישה לחייב את נתניהו לעשות זאת.