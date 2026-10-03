בתדרוך כתבים של משרד התחבורה, אגף הביטחון במשרד טוען שהשמות של צוות טיסת פליי דובאי לא הועברו אליהם לפני, וכי הם מסתמכים על הצהרה מצד החברה הזרה לגבי בדיקות ביטחוניות שבוצעו לאנשי צוות בטיסה. "אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשים זרים. אין לנו כוחות בחו"ל, אין לנו צוות שבודק כל אדם שם", נאמר. לשאלה כמה טייסים ממדינות עוינות כבר נחתו בישראל, לרשות שדות התעופה האזרחית לא הייתה תשובה: "אנחנו מעריכים שלא היו כאלה. אבל אין לנו וודאות. אין 100 אחוז בביטחון, נעצור את התעופה ואז הכל יהיה בטוח".