שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיבה למכתב ההתרעה לפני נקיטת הליכים משפטיים ששלח לה יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. גולן טען שהיא "הדהדה תיאוריות קונספירציה ודברי בלי מכפישים וכוזבים", ונתניהו השיבה בין היתר כי "מדובר בדברי שקר פראיים". בנוסף, נתניהו דורשת ממנו הודעת התנצלות, הבהרה פומבית וחרטה עמוקה על עיוות דבריה לטענתה, וכן על ה"מצור וכליאת השווא" שלה במספרה ב-1 במרץ 2023. בנוסף דרשה להסיר פרסומים ולשלם לה פיצוי בסך 100 אלף שקלים תוך 48 שעות עבור המכינה הקדם צבאית בעלי. ככל שגולן לא יעשה זאת, כתבה, היא תתבע אותו על סך מיליון שקלים.