ילדים בגן חובה "שקמה" במועצה כוכב יאיר צור יגאל, לא הולכים לגן בימים האחרונים בגלל מכת פשפשים. הוריהם החליטו להשאירם בבית לאחר שחזרו עם עקיצות בכל הגוף. לטענתם, הסיפור החל כבר שנה שעברה, ועל אף הניסיונות של המועצה לטפל בנושא במהלך החופש, כאשר הילדים שבו לגן השנה - הם שוב חזרו עם עקיצות בכל הגוף.

גלריה "לא הצליח לישון מרוב גירודים". העקיצות על גופו של א' בן ה-5

"לילה אחד הוא לא הצליח לישון מרוב גירודים", סיפרה ל-ynet אימו של א', אחד הילדים בגן. ביומיים האחרונים היא מסרבת לשלוח את בנה בן ה-5 חזרה, לאחר ששב עם עקיצות ולא הפסיק להתגרד. "הסיפור הזה נמשך כבר כמה חודשים, עוד משנת הלימודים הקודמת. בהתחלה התעלמתי, אמרתי לעצמי שאולי זו עונת העקיצות". לדבריה, בעקבות העובדה שבאותו זמן עוד הורים התלוננו כי ילדיהם נעקצו, הילדים הוצאו ממבנה הגן פעמיים במהלך סוף שנת הלימודים האחרונה.

"לא ישן כל הלילה - בכה וגירד"

במועצה המקומית ניסו לטפל בבעיה עוד בשנה שעברה. "הם חיפשו אם יש מקור מים ועשו הדברה, כי חשבו שאלו מזיקים, אבל כשחזרנו לגן הוא ואחרים שוב החלו להתגרד. רק כאשר לקחתי אותו לרופא הוא אבחן שאלו אולי פשפשי מיטה". לדבריה, ההורים פנו למחלקת הגנים ביישוב ופעמיים העבירו את כל הגן למבנים אחרים, אך "בכל פעם שחזרנו לגן הבן שלי ואחרים חזרו הביתה עקוצים", הוסיפה.

במהלך חופשת הקיץ ניסו במועצה לטפל בסוגייה ואף פנו להורים והסבירו שהסירו את כל המזיקים שיכלו ליצור את הבעיה. אלא שאז החלה שנת הלימודים החדשה - ההורים גילו שכלום לא השתנה. "אחרי היום הראשון של הגן שהוא שב כשהוא עקוץ לא שלחתי אותו חזרה", המשיכה האם.

לטענתה, הציעו לה להעבירו לגן אחר, אך כשהוא שמע על כך הוא התעצב לעזוב את חבריו. "זו לא תשובה לסיטואציה, צריך לטפל מהשורש. אני לא מוכנה להכניס אותו שוב לגן אחר ושהוא יעבור שוב תהליך של מציאת חברים. מיציתי. גם אם יעבירו את הילד שלי ספציפית זה לא יפתור את הבעיה, כי יש שם עוד ילדים שנעקצו".

אב אחר בגן, שבנו חדש בו וגם סובל מגירודים, אמר ל-ynet: "זה נראה כמו פריחה, זה ממש בכל הגוף. ידיים, רגליים, בטן וגב. אמנם שלחנו אותו לגן, אבל זה קיצוני וחריג. אתמול הוא לא ישן כל הלילה, בכה וגירד. המועצה בוחרת בפתרונות הקלים. הם מרססים ומרססים, אבל די, ניסיתם את פתרון הריסוס וזה לא עבד - וכששנה שעברה העברתם את הילדים לגן אחר זה עבד, אז אולי זה הפתרון".

במועצה לא מצליחים לטפל בבעיה. העקיצות על גופם של ילדי הגן

ממועצת כוכב יאיר-צור יגאל נמסר בתגובה : "המועצה מטפלת בנושא העקיצות בגן שקמה זה כחצי שנה, בתיאום שוטף ובהתאם להנחיות הרופאה המחוזית וגורמי המקצוע. במהלך התקופה פונה הגן פעמיים והילדים הועברו למבנים חלופיים, כדי לאפשר עבודות חיטוי, ניקוי ושיפוץ יסודיות. נשלחו דגימות של החול למשרד הבריאות והן חזרו תקינות.

"בעקבות דיווחים נוספים, בוצעה ביום שישי האחרון הדברה ייעודית ומקיפה, בהתאם להמלצות הרופאה המחוזית, רופאת עור מומחית והווטרינר המחוזי, לרבות טיפול נגד פשפשים, פרעושים וכיני יונים. משהתקבלו דיווחים נוספים גם לאחר ההדברה, הוחלט על פעולות נוספות - ובהן הרחקת היונים, ניקוי יסודי של לשלשת היונים ובמידת הצורך סבב הדברה נוסף".