במסגרת סבב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג להרכבת הממשלה, יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מתח ביקורת על הנשיא הרצוג וטען כי לא פעל מספיק כלפי גזענות והסתה נגד הציבור הערבי, והנשיא השיב: "סליחה, אבל אני חושב שהייתי מאוד ברור לגבי זה, נאמרו דברים מאוד ברורים נגד הגזענות". ג'בארין תקף גם את הממשלה הנוכחית ואמר: "יש הסתה מתמשכת שמוביל ראש הממשלה וגם השר לביטחון לאומי בן גביר, שאחראי להפקרות בתחום הפשיעה ועל התבטאויות שאם היו נשמעות באירופה, והיינו מחליפים את המילה ערבי ביהודי, היינו אומרים בצדק שזו אנטישמיות".