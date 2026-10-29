עם השלמת ספירת הקולות, כולל המעטפות הכפולות, התבהרה תמונת הרכב הכנסת ה-26. בתום מערכת הבחירות, ולאחר שנקבעה חלוקת המנדטים הסופית בין המפלגות, אלה 120 הנציגים שנבחרו לכהן בכנסת שתושבע ב-10 בנובמבר. השמות המוכרים ואלו החדשים שנראה במשכן - מפלגה אחר מפלגה:

( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, Oliver CONTRERAS/AFP )

הליכוד , שזכה ב-27 מנדטים, יכניס לכנסת ה-26 את בנימין נתניהו, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כ"ץ, גדעון סער, אופיר כץ, טליק גואילי, יואב קיש, יעקב ברדוגו, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, אלישע מדן, דוד פטר, משה סעדה, חיים כץ, דוד אמסלם, אתי חוה עטיה, בועז ביסמוט, דוד ביטן, שלמה קרעי, ניר ברקת, גילה גמליאל, אלי גולדשמידט וארז תדמור.

מפלגת ישר! , שקיבלה 21 מנדטים, תיוצג בכנסת על-ידי יו"ר הרשימה גדי איזנקוט, יורם כהן, אורית פרקש הכהן, עדי אלטשולר, מתן כהנא, חילי טרופר, שאול מרידור, תאיר איפרגן, אושרת גני גונן, שירה שפירא, ענבר הרוש גיטי, אלעזר שטרן, כמיל אבו רוקן, דבורה שריפיאן בכר, אלקס ריף, ענבר יחזקאלי, רועי פולקמן, ישראל זרי, טל אוחנה חכמון, אליסף פרץ ויפה טבג'ה.

את 12 המנדטים של ביחד יאיישו נפתלי בנט, יאיר לפיד, קרן טרנר, מירב בן ארי, לירן אבישר בן חורין, נעם תיבון, מיכל נגרי, איתן גינזבורג, מירב כהן, יונתן שלו, ברוריה נעים ארמן ורם בן ברק.

הרשימה המשותפת עם 11 המנדטים שקיבלה תשלח לכנסת את היו"ר יוסף ג'בארין, אחמד טיבי, פאתן גטאס, בכר עואודה, עופר כסיף, יוסף עטאונה, מהא קרקבי, אחמד דראושה, נהאיה ושאחי, חסן נסאסרה והייתם זחאלקה.

מטעם הדמוקרטים (8) יכהנו היו"ר יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיר (יאיא) פינק, גבי לסקי, עומרי רונן ומיכל רוזין.

את שמונה המנדטים של רע"מ יתפסו מנסור עבאס, יואב סגלוביץ', ואליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, אבראהים אלטורי ועבדאלכרים מסרי.

יהדות התורה , שקיבלה שבעה מנדטים, תשלח לכנסת את יעקב אשר, יצחק גולדקנופף, יצחק פינדרוס, מאיר פרוש, משה רוזנטל, אליקים שטארק ויהודה ויספיש.

ישראל ביתנו , שקיבלה גם היא שבעה מנדטים, תיוצג על-ידי אביגדור ליברמן, רפי בן שטרית, טליה לנקרי, עודד פורר, יוליה מלינובסקי, שרון שרעבי וחמד עמאר.

נציגי עוצמה יהודית , שהגיעה לשבעה מנדטים, יהיו איתמר בן גביר, טלי גוטליב, יצחק וסרלאוף, עמיחי אליהו, לימור סון הר מלך, יצחק קרויזר וחנמאל דורפמן.

שישת המנדטים של הציונות הדתית יכניסו למשכן את בצלאל סמוטריץ', משה פייגלין, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צביקה מור ואיתמר איתם.

ש"ס , שקיבלה גם כן שישה מנדטים, תיוצג על-ידי אריה דרעי, ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון ודרור עמוס.

איך היא תיראה בדיוק?

מפילוח הנתונים עולה כי לא מעט פנים חדשות ייכנסו למשכן: מתוך 120 הנבחרים, 47 נבחרו לראשונה, 12 ישובו אליו לאחר הפסקה ו-61 ימשיכו לכהן גם בקדנציה הבאה. בכל הנוגע לייצוג נשים, השינוי מתון יותר: 87 גברים יכהנו בכנסת לעומת 33 נשים - עלייה של ארבע נשים בלבד לעומת הבחירות הקודמות.

הייצוג של הקהילה הגאה צפוי להישאר מצומצם עם שלושה נציגים. בכנסת הבאה יהיו שלושה יוצאי ברית המועצות ויוצא אתיופיה אחד.

בין 120 חברי הכנסת, 10 הם בני משפחות שכולות.

48 נציגים, שמהווים 40% מכלל הנבחרים, הם חילונים, 27 דתיים, 17 ערבים, 13 חרדים, 13 מסורתיים ושניים דרוזים.

ומה לגבי גיל הנבחרים? מתברר שרובם נמצאים בעשורים החמישי, השישי והשביעי לחייהם: 36 בני 50 עד 59, 32 בני 40 עד 49 ו-30 בני 60 עד 69. מנגד, רק 12 מהנבחרים טרם חגגו יום הולדת 40 - ושבעה כבר חצו את גיל 70. המועמד הצעיר ביותר בכנסת הוא היחיד מתחת לגיל 30: יונתן שלו בן ה-24.